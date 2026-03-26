Consiglio provinciale del 25 marzo: tutti i provvedimenti approvati all’unanimità

Si è riunito nella giornata di ieri, mercoledì 25 marzo, il Consiglio provinciale di Cuneo, convocato in seduta pubblica presso la Sala Galimberti del palazzo provinciale e in modalità ibrida da remoto.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità. Tra i provvedimenti adottati figurano l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’adeguamento normativo della convenzione di Segreteria Generale tra la Provincia e il Comune di Cuneo e il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sanzioni del Codice della strada.

Il Consiglio ha inoltre deliberato la dismissione e declassificazione di un tratto della strada provinciale 259 nel territorio del Comune di Roccavione, con trasferimento al patrimonio comunale.

Particolare rilievo ha assunto l’approvazione di un ordine del giorno promosso dai 4 capigruppo consiliari e dedicato al forte aumento dei costi di energia, carburanti e materiali da costruzione, in particolare del bitume, dovuto alle tensioni geopolitiche internazionali. Questa situazione mette a rischio la manutenzione delle strade e l’equilibrio degli appalti pubblici e, mediante l’approvazione del documento, la Provincia si impegna a sollecitare Governo e istituzioni competenti affinché vengano attivati strumenti di monitoraggio dei prezzi e misure straordinarie di sostegno economico per enti locali e imprese, così da garantire la continuità degli interventi e la sicurezza delle infrastrutture.