VOLLEY BM / Il VBC Mondovì si aggrappa al PalaItis per superare Ciriè

Nella ventunesima giornata del campionato di serie B maschile - ottava del girone di ritorno (ed ultima prima della consueta pausa pasquale) altra “montagna da scalare” per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, che sabato sera alle ore 21 ospiterà al PalaItis il PVL Ciriè allenato da coach Enrico Salvi, che a Mondovì fu aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2 nella stagione 2018/2029, una compagine che può contare su un roster di primissimo livello e pienamente pronto per effettuare il passaggio di categoria.

Attualmente in classifica generale, dopo le prime 20 giornate, il PVL Ciriè PVL Ciriè ha totalizzato 43 punti, frutto di 14 vittorie e 6 sconfitte, e si trova al secondo posto in compagnia del Caronno, a -1 dal Malnate capolista solitario, e nell’ ultimo turno ha piegato lo Spezia con un rotondo 3-0 (25-17,25-15,25-18). Nella gara di andata, disputatasi sabato 29 novembre, i canavesani si imposero fra le mura amiche per 3-0 (25-20,25-21,25-22) al termine di una partita nel complesso decisamente più combattuta rispetto a quello che alla fine ha detto il risultato finale, in cui la differenza fra le due compagini era stata oggettivamente minima, con i monregalesi che avevano commesso un po’ più di errori rispetto agli avversari e che in certi frangenti erano stati decisamente più ingenui dei padroni di casa. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC MONDOVI’, se vorrà cercare di conquistare punti preziosissimi per rimpinguare la propria classifica, dovrà riuscire a sfoderare una prestazione di alto livello sia tecnico-tattico che caratteriale, giocando con continuità e limitando al massimo gli errori gratuiti.

“All’ andata – afferma coach Vittorio Bertini – giocammo nel complesso alla pari di una delle squadre meglio attrezzate del nostro girone, patendo un calo nei momenti decisivi dei set, in cui perdemmo la necessaria lucidità, mentre il PVL Ciriè seppe sempre mantenere una grande brillantezza sia psichica che fisica. Loro sono una squadra di livello tecnico decisamente elevato, che sta lottando per il passaggio di categoria, ma noi dovremo soprattutto pensare a noi stessi, a migliorare il nostro livello di gioco complessivo ed a limitare gli errori gratuiti. Dai ragazzi mi aspetto una prestazione d’ orgoglio, una prova concreta e, considerato l’ elevato valore dell’ avversario, senza alcun timore reverenziale, con la mente sgombra da qualsivoglia preoccupazione o paura ed il braccio libero di picchiare.”

Pertanto, per riuscire ad incominciare a fare punti anche lontano dal fortino del PalaItis, i monregalesi dovranno riuscire a sfoderare una prestazione di elevato livello tecnico ed agonistico, limitando al massimo gli errori gratuiti e giocando con ordine, cattiveria agonistica ed una presenza mentale totale dal primo all’ultimo scambio.