A Bra e Cherasco un progetto per l’inclusione scolastica degli alunni con autismo

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, una delle giornate ufficiali che l’Organizzazione delle Nazioni Unite dedica alla salute, fissandola ogni anno al 2 aprile, gli Enti firmatari dell’accordo per la realizzazione del progetto “Inclusione alunni con disturbo dello spettro autistico nelle scuole di Bra e Cherasco” presentano i primi risultati di un percorso di collaborazione avviato per rafforzare il sostegno educativo e didattico agli studenti.

Gli Istituti Comprensivi di Bra “Piero Angela” e “Ilaria Alpi-Gino Strada”, l’Istituto Comprensivo di Cherasco “Sebastiano Taricco”, i Comuni di Bra e Cherasco e l’ASL CN2, nel dare vita al progetto hanno manifestato la volontà condivisa di costruire e rafforzare una rete stabile tra scuola e servizi sanitari, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi rivolti agli alunni con disturbo dello spettro autistico (ASD).

In quest’ottica, grazie ai fondi stanziati dai Comuni di Bra e Cherasco, l’ASL CN2 ha individuato una terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, la dottoressa Sara Rinaldi, con formazione specifica in autismo e operante nell’Azienda Sanitaria in sinergia con il team multiprofessionale che si dedica ai bambini con ASD (Nucleo Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, formato da operatori della Neuropsichiatria Infantile e della Psicologia). La terapista è intervenuta direttamente nelle classi, affiancando docenti, insegnanti di sostegno ed educatori in momenti di osservazione, confronto e progettazione educativa. Non si è trattato di interventi esterni o occasionali, ma di un lavoro congiunto svolto all’interno del contesto reale della vita scolastica: le lezioni, le attività quotidiane, le relazioni tra pari. La collaborazione tra professionalità diverse ha permesso di condividere competenze, osservazioni e strumenti operativi, sviluppando strategie educative mirate ai bisogni degli studenti e percorsi personalizzati basati sia sull’esperienza pedagogica della scuola sia sulle competenze cliniche degli specialisti.

I bambini interessati dal progetto sono stati 25: è stata data priorità ai bambini con ASD, in fascia di età prescolare (tenendo conto dell’importanza della precocità degli interventi) e a quelli che hanno dovuto affrontare una transizione (passaggio di ciclo scolastico, cambio di istituto). Le classi coinvolte sulle 2 annualità sono state 20: 9 sezioni della Scuola dell’Infanzia, 10 classi della Scuola Primaria e 1 classe della Scuola Secondaria di Primo Grado.

In ogni classe è stato coinvolto l’intero team docenti (e non soltanto le insegnanti di riferimento dell’alunno) per confrontarsi, insieme alla famiglia e all’équipe riabilitativa, in merito ai bisogni dell’alunno e per lavorare in classe in base a obiettivi condivisi focalizzati all’inclusione e alla frequenza in classe serena, partecipata e attiva del bambino con ASD e dei suoi compagni.

I primi risultati confermano il valore della collaborazione tra istituzioni e professionalità diverse: quando scuola, servizi sanitari ed enti locali lavorano insieme, diventa possibile costruire percorsi educativi più efficaci e realmente inclusivi.

Spiega la dottoressa Rinaldi: “Il progetto dà la possibilità di rafforzare la rete che si prende cura del bambino o della bambina con autismo: la scuola ha modo di introdurre con un aiuto concreto i suggerimenti dei professionisti dell'ASL e, d'altra parte, l'osservazione a scuola permette di raccogliere dei dati importanti per l'evoluzione degli obiettivi terapeutici abilitativi”.

L’esperienza avviata rappresenta un passo importante nella costruzione di una comunità educante capace di accogliere e valorizzare le differenze, nella consapevolezza che l’inclusione è una responsabilità condivisa e un investimento sul futuro di tutti gli studenti.