Alba, la mostra “Storia dell’altro ieri” allunga

La mostra fotografica “Storie dell’altro ieri”, con i bellissimi scatti di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop, alla luce del successo riscontrato e dell'apprezzamento del pubblico, è stata prorogata fino a sabato 11 aprile.

Rimangono validi gli attuali orari di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato su prenotazione. La mostra non sarà visitabile nel weekend di Pasqua, da sabato 4 a lunedì 6 aprile compresi.

Il finissage è previsto per sabato 11 aprile, alle ore 18, con sorprese.