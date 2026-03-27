Cortemilia, il "Gigante delle Langhe" incorona i suoi vincitori: il voto di oltre 7.500 ragazzi da tutta Italia

Si è svolta oggi, 26 Marzo, la Cerimonia di Premiazione della XXIV Edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “il gigante delle Langhe” alla presenza di più di 250 bambini e ragazzi che hanno votato in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa a cui si aggiungono le altre votazioni che sono arrivate dalla Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono stati coinvolti oltre 7.500 giovani lettori).

I vincitori di questa edizione sono:

Per la fascia di età 8 – 10 anni:

Gaja Cenciarelli con “Il brugattolo” - Rizzoli

Per la fascia di età 11 – 14 anni:

Manlio Castagna con “Di fuoco e seta” - Mondadori

La Giuria della Sezione Libro Illustrato ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro “Farfalle” di Anna Mosca – Edizionicorsare.

A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita e che è stato intitolato a Francesco Langella.

Il titolo ispiratore della XXIV edizione è stato “SHHH, li sentite anche voi? Sono gli alberi che ci raccontano i segreti del bosco.”

Il testo vincitore, scritto dalla classe seconda della Scuola Primaria di Monastero Bormida dal titolo “L’albero dei libri” è diventato la ventisettesima pubblicazione della collana ‘Favole a km 0 – Premio Francesco Langella’.



I giovani autori sono stati premiati in occasione della Cerimonia di Premiazione della XXIV edizione del Premio insieme ai secondi e terzi classificati: la classe prima della Scuola Primaria di Bossolasco con il titolo “Arabella e il tesoro di Grande Castagno” e il terzo classificato di Giulia Boffa della classe V della Scuola Primaria di Borgomale con il titolo “Il silenzio del bosco”.

Roberto Bodrito Sindaco di Cortemilia, ha espresso il suo apprezzamento per i finalisti e per la giuria del premio, dichiarando: «un’iniziativa di grande valore a livello nazionale per Cortemilia e per tutta l’Alta Langa, nata con l’intento di promuovere la cultura e la letteratura soprattutto tra i ragazzi».



La settimana del gigante continua con altri appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi fino a sabato 28 marzo 2026 data in cui verrà conferito il premio “Gigante dell’anno” a Giuseppe Culicchia, Direttore della Fondazione Circolo dei lettori di Torino, scrittore, saggista e traduttore italiano, alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale “Michele Ferrero” a Cortemilia.

Per tutti i dettagli visita il sito www.gigantedellelanghe.it.