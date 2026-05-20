La Provincia a Rocca Cigliè per LangArte, vetrina delle eccellenze dell’Alta Langa

Una giornata dedicata alla tradizione, alla cultura e alla valorizzazione del territorio ha animato domenica 17 maggio il borgo di Rocca Cigliè in occasione dell’edizione 2026 di LangArte. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo che, insieme al consigliere Rocco Pulitanò, ha portato il saluto dell’ente provinciale a un evento che da anni rappresenta un momento significativo di promozione delle eccellenze locali e del patrimonio culturale dell’Alta Langa.

Nel corso della giornata, i rappresentanti della Provincia hanno incontrato gli amministratori locali e i volontari impegnati nell’organizzazione della manifestazione, sottolineando il valore di iniziative capaci di tenere insieme identità, cultura e comunità. LangArte ha proposto un ricco programma di appuntamenti che ha coinvolto l’intero centro storico, tra stand enogastronomici, creazioni artistiche, momenti musicali e attività dedicate alla scoperta dei beni storici del borgo.

La manifestazione ha offerto anche l’opportunità di valorizzare il patrimonio architettonico di Rocca Cigliè, con visite guidate alla cappella dell’Assunta, alla torre civica e al forno comunitario, inserite nel calendario della Giornata Nazionale dei Castelli, oltre alla mostra di acquerelli dell’artista Alain Guidetti ospitata nel centro culturale. Un insieme di iniziative che ha richiamato visitatori da tutto il territorio, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica e culturale dell’area.