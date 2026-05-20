Manta, nuovo responsabile per la Polizia Locale: Michele Zavatteri entra in servizio

Ha preso ufficialmente servizio il nuovo responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale, l’agente Michele Zavatteri, che opererà a tempo pieno presso il Comune di Manta.

La nuova organizzazione del servizio segue la conclusione della convenzione per la gestione associata della Polizia Locale tra i Comuni di Manta, Saluzzo e Lagnasco, scaduta il 31 dicembre 2025 e prorogata fino al 30 aprile scorso.

Per garantire continuità, presenza costante sul territorio e un servizio sempre più vicino ai cittadini, l’amministrazione comunale aveva avviato nei mesi scorsi le procedure concorsuali per l’individuazione di una nuova figura dedicata esclusivamente al Comune di Manta.

A seguito dell’espletamento del concorso pubblico, il ruolo è stato quindi affidato a Zavatteri.

“Con questa scelta il Comune di Manta potrà contare su una presenza stabile e continuativa della Polizia Locale sul territorio – dichiara il Sindaco Ivana Casale –. È un passaggio importante per garantire maggiore vicinanza ai cittadini, attenzione alle esigenze del paese e un presidio quotidiano ancora più efficace. Rivolgo a lui i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà svolgere il proprio incarico con professionalità e spirito di servizio. L’amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare il comandante Fulvio Senestro che ha operato a Manta nell’ambito della convenzione associata, per la collaborazione e il lavoro svolto in questi anni, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della propria attività nel Comune di Saluzzo”.