VOLLEY A1F CHALLENGE CUP / Cuneo in campo stasera per mantenere la leadeship del Girone B: Gatte a Bergamo

La sconfitta contro Vallefoglia ha interrotto la striscia di vittorie consecutive della Honda Cuneo Granda Volley, che però non ha tempo di fermarsi. Le Gatte saranno ancora protagoniste nella corsa all’Europa contro Volley Bergamo 1991. Si parte stasera, lunedì 30 marzo alle 20 al Pala Facchetti di Treviglio, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Le biancorosse restano al primo posto nel Girone B del Play Off di CEV Challenge Cup, ma con una partita in più di Vallefoglia. Dall’altro lato della rete Bergamo ha bisogno di una vittoria per darsi una speranza europea.

“Con Vallefoglia, squadra di cui conosciamo il valore, ci hanno condannato gli errori al servizio ed in attacco – ha commentato Fabio Tisci in vista della sfida – L'obiettivo con Bergamo è tornare a giocare più aggressive, sia in attacco che in battuta, evitando gli errori gratuiti fatti contro Vallefoglia”.