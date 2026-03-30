VOLLEY D-F / Centallo Volley, colpo esterno a Pinerolo: Monviso battuto 3-1

Sabato 28 marzo si è giocata la ventunesima giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del CENTALLO VOLLEY il calendario propone la trasferta a Pinerolo, contro il MONVISO VOLLEY.

Seconda gara, lontana dal palazzetto amico, per le rosso blu, che affrontano una delle migliori formazioni giovanili del campionato.

La partita, gradevole, scorre veloce, con le Centallesi che vincono i primi due set di slancio, giocando molto bene, lasciando poco alle avversarie.

Nel terzo set invece, le ospiti entrano in campo poco concentrate, lasciando spazio alle padrone di casa, che, senza timori reverenziali, ringraziano e vincono meritatamente il parziale.

Inizia così il quarto set, si rivede nuovamente un Centallo concentrato e convinto, che riprende a giocare con il solito piglio e buona accortezza tattica, vincendo bene la frazione e chiudendo la sfida sul punteggio di 1 a 3.

Per Capitan GIORDANO e compagne un week-end di riposo, per le festività pasquali, ma solo dalle gare, perché gli allenamenti continueranno ad avere luogo con la consueta calendarizzazione.

“Il lavoro settimanale ci ha fatto approcciare a questa partita nel modo giusto. Peccato per il momentaneo blocco avvenuto nel corso del terzo set, ma la pronta ripresa in quello successivo ha subito messo in chiaro la forza della squadra e la cattiveria agonistica delle giocatrici. Ora ci godiamo questa settimana di pausa gare continuando a lavorare in palestra e con una bella iniziativa di team building, che servirà a ricaricare le energie in vista della prossima sfida.”

Prossima gara, sabato 11 aprile alle ore 18,30 a Centallo contro il CUS PIANEZZA VOLLEY.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia, FERRERO Camilla; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA