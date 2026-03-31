SCI / Marta Bassino torna ad assaporare la neve sulle piste di Limone Piemonte

Lunedì 30 marzo, sulle piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte — in condizioni eccellenti grazie a un innevamento ottimale e tracciati perfettamente battuti — Marta Bassino è tornata finalmente a inforcare gli sci, a cinque mesi esatti dall’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2025-2026.

La campionessa olimpica di Borgo San Dalmazzo, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha scelto le “piste di casa” nel Cuneese per riprendere confidenza con neve e attrezzi. Nonostante l’avanzare della primavera, Limone continua a offrire condizioni ideali per l’allenamento.

L’incidente risale al 22 ottobre 2025, durante un training sulla Val Senales, alla vigilia dell’esordio stagionale a Sölden. La caduta causò una frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, con lesione del legamento collaterale mediale e del menisco: un quadro serio che richiese intervento chirurgico e un lungo percorso riabilitativo. Un’assenza che costrinse Bassino a rinunciare anche alle Olimpiadi invernali.

Il rientro sulla neve segna un primo passo significativo verso il recupero completo. Il programma prevede altre sessioni oggi martedì 31 marzo e per tutta la prossima settimana sulle piste di Limone, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e sensazioni in vista della stagione 2026-2027.