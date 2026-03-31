VOLLEY A1F CHALLENGE CUP / Cuneo fa valere il carattere: rimonta Bergamo e porta via due preziosi punti

È un tie break dolce quello che va in scena al PalaFacchetti di Treviglio: Honda Cuneo Granda Volley rimonta, reagisce nei momenti decisivi e, dopo una sfida combattutissima, si prende la vittoria al quinto set contro Bergamo.

IL MATCH

L’avvio è di marca bergamasca, con una squadra determinata ed efficace che trova in Kipp e Mosser i terminali più incisivi, mentre il muro si conferma il fondamentale più prezioso per le padrone di casa.

La reazione di Cuneo, però, non tarda ad arrivare. Le piemontesi rialzano subito il ritmo e, spinte da Pucelj e Diop, rimettono in equilibrio il match, agguantando l’uno a uno. Anche nel terzo set la battaglia è serrata: punto a punto, con Pucelj protagonista e la risposta di Mlejnkova, prima che il finale premi ancora le Gatte, capaci di portarsi avanti due set a uno.

Serve una lunga maratona per riportare Bergamo in parità. Nel quarto set è ancora una volta Kendall Kipp a trascinare le lombarde, con il supporto di Mosser, fino al 29-27 che vale il tie break.

Nel quinto, però, Cuneo cambia marcia. Le piemontesi recuperano terreno con pazienza, ribaltano l’inerzia e piazzano l’allungo decisivo grazie a una splendida Rivero, perfetta nel finale e premiata come MVP. Dal 10-5 per Bergamo, la rimonta cuneese si completa fino al 15-12 che chiude la sfida e consegna alle Gatte due punti pesantissimi.

BERGAMO – HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 2-3 (25-18 23-25 23-25 29-27 12-15)

BERGAMO: Mlejnkova 14, Manfredini 8, Carraro 1, Mosser 20, Strubbe 12, Kipp 23, Armini (L), Cese Montalvo, Meli, Weske 2, Micheletti, Ferrario (L), Bolzonetti, Eze 2. All. Cervellin.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Pucelj 19, Koulisiani 13, Diop 13, Rivero 17, Keene 9, Magnani (L), Cecconello, Bardaro (L), Allaoui, Pritchard, Marring 4, Atamah. All. Tisci.

Arbitri: Cerra, Saltalippi. Durata set: 23′, 29′, 31′, 33′, 20′; Totale: 136′. MVP: Rivero. Battute Vincenti: Bergamo 4, Cuneo 5 Battute Sbagliate: Bergamo 15, Cuneo 11 Muri: Bergamo 15, Cuneo 14 Spettatori: 865 Incasso: € 2.057