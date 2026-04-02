CALCIO SERIE D / Il Saluzzo cede di misura alla Sanremese: al “Damiano” finisce 0-1

È finito 0-1 il match tra Saluzzo 1901 e Sanremese, valido per la 30a giornata del campionato di Serie D. Decide la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” le rete ligure di Andreis al 52’. Il Saluzzo arrivava dal pareggio a reti bianche sul campo della Biellese, stesso risultato ottenuto dalla Sanremese in casa con il Varese.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:32 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa in tradizionale divisa granata mentre gli ospiti in maglia bianca con inserti blu.

Sotto il caldo sole del “Marchesato” l’inizio di match è equilibrato con le due compagini che si esprimono su discreti ritmi. Il primo sussulto arriva al sesto minuto con la conclusione dalla distanza di Andreis: Vendramini blocca sicuro. Piemontesi che rispondono subito con il tiro da fuori di Di Lernia che viene deviato in corner. Sul successivo calcio d’angolo Lovaglio tenta il gol olimpico, mancando di poco il bersaglio (11’). Al 26’ i liguri tornano a rendersi pericolosi: Djorkaeff trova Nguegang solo sulla destra, l’attaccante ospite avanza e con una forte conclusione esalta Vendramini che con un intervento d’istinto sul primo palo salva la porta cuneese. Al 43’ a provarci è Girgi che da lontanissimo calcia parecchio alto sulla traversa. Sul finale del primo tempo i biancoazzurri recriminano un calcio di rigore, per presunto fallo di mano di un difensore saluzzese in area, ma l’arbitro nega con fermezza. Il direttore di gara non assegna recupero e quindi si va negli spogliatoi sullo 0-0.

L’incontro riprende su ritmi più bassi. Al 52’ Giergji sbaglia un disimpegno consegnando la palla agli avversari che però non riescono a capitalizzare, l’azione prosegue e sulla seconda palla spunta Andreis che da pochi passi insacca la rete dello 0-1. Il Saluzzo sembrerebbe subire il colpo e per diversi minuti non riesce a uscire dalla propria metà campo. Al 65’ il neoentrato Bregliano tenta la bordata da fuori ma è impreciso.

Al 70’ i granata hanno la miglior opportunità della partita: Lovaglio lascia partire un vero e proprio siluro da punizione sui 30 metri, ma il suo mancino si schianta contro il palo, padroni di casa vicinissimi al pareggio. La Sanremese, sospinta dai numerosi supporter giunti dalla riviera, prova a tenersi stretta il vantaggio chiudendosi compatta nella propria metà campo.

Al 77’ piemontesi nuovamente vicini al gol con Di Lernia che pennella un gran pallone in area su cui Kone Lassina non arriva di pochissimo. La truppa di mister Giuseppe Cacciatore non si arrende ma fatica a trovare la giocata giusta. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Al 93’ Rivoira va vicino al gol, sull’assist al bacio di Di Lernia. Non succede più nulla e dunque al “Damiano” termina 0-1.

In classifica la Sanremese agguanta proprio il Saluzzo a quota 42. Le due formazioni sono ora appaiate al settimo posto.

Dopo i dieci giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando i granata faranno visita all’Asti; fischio d’inizio alle 15:00 allo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti.

TABELLINO:

SALUZZO – SANREMESE 0-1

Saluzzo (4-3-3): Vendramini, Giergji (66’ Longu), Rossi (60’ Conrotto), Rivoira, Naso (85’ Lazzaro), Faridi (63’ Magnaldi), Di Lernia, Allasina (63’ Maugeri), Lovaglio, Valenti, Kone Lassina. A disposizione: Vespier, Ronco, Ravera, Mosca. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Sanremese (4-3-3): Bohli, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Grosso, Andreis (63’ Bregliano), Fofana (74’ Palella), Nguegang (63’ Noto), MbaKogu (74’ Moreo). A disposizione: Licata, Gagliardi, Rojo, Anzalone, Cipriani. Allenatore: Marco Bianchini

Gol: Andreis 52’ (Sn). Ammoniti: Fofana (Sn), Rossi (Sl), Lazzaro (Sl). Espulsi: nessuno. Angoli: Saluzzo 4 – Sanremese 4

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo di Parma, coadiuvato dagli assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Gjini Xhentijana di Vicenza