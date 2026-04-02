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Cronaca | 02 aprile 2026, 13:01

Incendio nei boschi di Serravalle Langhe: al lavoro vigili del fuoco da Alba e Dogliani insieme a volontari Aib da Cortemilia

L’allarme in tarda mattinata. Squadre impegnate in località Notte

Immagine d'archivio

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Vigili del Fuoco con squadre da Alba e dal distaccamento volontari di Dogliani sono al lavoro per contenere un incendio sviluppatosi in un’area di sottobosco in località Notte a Serravalle Langhe.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 2 aprile.

Gli operatori intervenuti hanno contenuto il rogo, che al momento sembra sotto controllo.

Sul posto stanno intervenendo anche squadre di volontari dell’Antincendio Boschivi (Aib) provenienti da Cortemilia, che procederanno ancora a fare opere di bonifica.

Redazione

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