Incendio nei boschi di Serravalle Langhe: al lavoro vigili del fuoco da Alba e Dogliani insieme a volontari Aib da Cortemilia

Vigili del Fuoco con squadre da Alba e dal distaccamento volontari di Dogliani sono al lavoro per contenere un incendio sviluppatosi in un’area di sottobosco in località Notte a Serravalle Langhe.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 2 aprile.
Gli operatori intervenuti hanno contenuto il rogo, che al momento sembra sotto controllo.
Sul posto stanno intervenendo anche squadre di volontari dell’Antincendio Boschivi (Aib) provenienti da Cortemilia, che procederanno ancora a fare opere di bonifica.