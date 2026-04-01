Incendio distrugge auto a Roata Rossi nella notte

Verso le 5 di stamattina, mercoledì 1 aprile, i proprietari di un’autovettura parcheggiata all’aperto a Roata Rossi, frazione di Cuneo, hanno segnalato un incendio ai Vigili del Fuoco. Il veicolo, alimentato a benzina e GPL, era posizionato in uno spazio distante da edifici o altre strutture, limitando i danni solo al mezzo stesso.

La macchina è stata completamente distrutta dalle fiamme, ma fortunatamente non si registrano conseguenze per persone, abitazioni o altre proprietà vicine.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo supportata dall’autobotte APS, che ha domato il rogo senza ulteriori complicazioni. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti.