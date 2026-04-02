martedì 07 aprile
Immagine archivio
Alpinista ferito sul Monviso, soccorso con l’elisoccorso a Pontechianale
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 aprile 2026, 21:54

Tre vetture coinvolte in uno scontro tra Rocca de’ Baldi e Magliano Alpi

Sul posto due équipe del 118 insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri

Soccorritori al lavoro nel tratto teatro dell'incidente

Soccorritori al lavoro nel tratto teatro dell'incidente

Tre i veicoli coinvolti nell’incidente verificatosi poco prima delle ore 19 di oggi, giovedì 2 aprile, lungo la Provinciale 422 tra Rocca de’ Baldi e Magliano Alpi.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, una vettura Porsche è andata a scontrarsi con una seconda automobile, poi carambolata su una terza di passaggio.

L’incidente non ha fortunatamente causato feriti gravi. Sul posto sono intervenute due équipe di sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, insieme a una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento volontari di Morozzo e ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium