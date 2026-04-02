Tre vetture coinvolte in uno scontro tra Rocca de’ Baldi e Magliano Alpi

Tre i veicoli coinvolti nell’incidente verificatosi poco prima delle ore 19 di oggi, giovedì 2 aprile, lungo la Provinciale 422 tra Rocca de’ Baldi e Magliano Alpi.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, una vettura Porsche è andata a scontrarsi con una seconda automobile, poi carambolata su una terza di passaggio.

L’incidente non ha fortunatamente causato feriti gravi. Sul posto sono intervenute due équipe di sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, insieme a una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento volontari di Morozzo e ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.