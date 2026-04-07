Al Vinitaly un viaggio tra identità e sfumature del vino rosè con Confagricoltura Cuneo

Martedì 14 aprile, alle 12, presso lo stand di Confagricoltura al Vinitaly di Verona (Padiglione D), si terrà l’evento “Se son rosé: tre territori, un colore, infinite sfumature”, organizzato da Confagricoltura Cuneo, Confagricoltura Brescia e Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Un viaggio tra identità e sfumature del vino rosato: è questo lo spirito della degustazione guidata che metterà a confronto le interpretazioni del rosé di tre importanti aree vitivinicole italiane – Cuneo, Brescia e Siena – offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale capace di raccontare, attraverso un unico colore, la ricchezza e la diversità dei territori. A moderare l’incontro sarà, come nelle precedenti edizioni, la narratrice digitale e sommelier Adua Villa, che accompagnerà i partecipanti in questo percorso tra calici e storie di produzione.

Ogni territorio sarà rappresentato da una delegazione istituzionale e produttiva. Oltre ai vertici di Confagricoltura Cuneo, per la provincia Granda è prevista la partecipazione di Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, e dei referenti del progetto “8Pari”, recentemente insignito a Roma del premio nazionale “Coltiviamo agricoltura sociale”. Il progetto, presentato dalla cooperativa sociale Progetto Emmaus in collaborazione con l’azienda Cascina Piccaluga di Alba, promuove le pari opportunità attraverso l’inserimento di persone fragili e con disabilità nel settore vitivinicolo e coinvolge numerose aziende di Langhe e Roero.

Nel corso della degustazione, la provincia di Cuneo presenterà proprio due etichette espressione del progetto “8Pari”: il Langhe Doc Rosato 2025 dell’azienda Roberto Abellonio e il Nebbiolo d’Alba Doc Spumante Rosato 2021 della cantina Josetta Saffirio. Per completare l’esperienza, i vini saranno proposti in abbinamento a tre eccellenze gastronomiche cuneesi: la Salsiccia di Bra, il Blu di Cuneo di capra e il Raschera DOP. L’incontro sarà anche occasione per presentare al pubblico specializzato il valore sociale del Progetto “8Pari”, a testimonianza di un modello che unisce produzione vitivinicola, sostenibilità e inclusione.

“Con questa iniziativa abbiamo deciso quest’anno di portare al Vinitaly un duplice messaggio – sottolinea Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo –: da un lato valorizzare l’eccellenza dei vini rosati che rappresentano oggi una chiave contemporanea per raccontare la nostra viticoltura con qualità, identità e capacità di innovare. Dall’altro, ci fa piacere sottolineare il valore inclusivo del lavoro in agricoltura attraverso il progetto ‘8Pari’, mettendo in luce come produzione e attenzione alle persone debbano procedere di pari passo. I vini che presentiamo a Verona non sono solo due etichette, ma parte un modello di inclusione che valorizza le eccellenze cuneesi”.