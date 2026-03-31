Cosa sono le pompe di calore iNTELLiGENTE iDM?

Quando si sceglie una pompa di calore, non basta guardare il marchio o la scheda tecnica, serve anche qualcuno che conosca bene il prodotto, sappia come applicarlo nel modo giusto e resti presente anche dopo l’installazione. È proprio qui che Alpiclima fa la differenza in provincia di Cuneo, perché porta sul territorio l’esperienza iDM con un approccio concreto, vicino e affidabile.

iDM è un’azienda austriaca con una storia lunga e solida nel mondo delle energie rinnovabili. È una realtà familiare di medie dimensioni, oggi con oltre 600 collaboratori, inserita nel Gruppo Pletzer. Da più di 45 anni investe nella ricerca e nello sviluppo interni, costruendo soluzioni che nel tempo hanno alzato il livello del settore. La sua gamma copre esigenze molto diverse, da piccoli impianti per abitazioni fino a sistemi molto più potenti, con applicazioni anche in ambito industriale, arrivando fino a 1.500 kW.

Dietro iDM c’è una tecnologia evoluta, pensata per offrire comfort, efficienza e gestione intelligente dell’energia. Il regolatore NAVIGATOR, per esempio, permette di controllare l’impianto in modo semplice e intuitivo, con un display touch chiaro e immediato. A questo si aggiungono funzioni per dialogare con il fotovoltaico, regolare meglio gli ambienti e monitorare l’impianto nel tempo. Ci sono anche soluzioni più avanzate, come la tecnologia iON, che lavora sui dati dell’impianto, sui consumi, sulla produzione fotovoltaica e perfino sui prezzi dell’energia per cercare la gestione più conveniente.

Per ottenere un impianto che funzioni davvero bene, serve qualcuno che sappia leggerla e adattarla al contesto reale. Alpiclima, da questo punto di vista, conosce bene il territorio cuneese, le sue case, i suoi inverni, le ristrutturazioni, le abitazioni in collina, i piccoli condomìni e le attività che hanno esigenze precise; questa conoscenza pratica conta molto, perché una pompa di calore non è un prodotto standard da sostituire in automatico al posto della caldaia.

Ogni impianto va ragionato con attenzione, bisogna capire com’è fatto l’edificio, quanto isola, quali terminali ci sono, come vivono gli ambienti le persone e quali risultati si vogliono ottenere. Alpiclima segue proprio questo approccio: parte dall’analisi reale del fabbisogno, valuta l’impianto esistente, verifica quale sorgente sia più adatta tra aria, terra o acqua e aiuta il cliente a capire qual è la strada più sensata.

Il punto decisivo è il dimensionamento, se viene fatto bene, l’impianto lavora in modo efficiente, stabile e duraturo. Se viene fatto male, il rischio è ritrovarsi con consumi troppo alti, comfort discontinuo e una serie di problemi evitabili, per questo l’esperienza sul campo ha un peso enorme.

Alpiclima non propone soluzioni preconfezionate, lavora a progetto, spiegando con chiarezza cosa è possibile fare, quali limiti ci sono, quali interventi conviene valutare e come integrare la pompa di calore con fotovoltaico, accumulo o altre tecnologie utili. Questo rende la scelta più consapevole, più concreta e anche più sostenibile nel tempo.

C’è poi un altro aspetto importante: avere un interlocutore locale che fa da collegamento diretto con iDM significa evitare confusioni, passaggi inutili e rimbalzi tra aziende diverse. Con Alpiclima hai un tecnico specializzato che segue l’avviamento, aiuta a impostare correttamente le regolazioni e resta disponibile anche dopo.

In fondo, è questo il valore vero di Alpiclima: prendere una tecnologia di alto livello come quella iDM e trasformarla in un impianto pensato bene, installato bene e seguito bene, qui, in provincia di Cuneo.

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