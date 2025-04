Estate difficile per chi viaggia in treno in Granda tra lavori e sospensioni: "Saranno gli ultimi interventi legati al Pnrr"

Si è tenuto ieri l'incontro programmatico tra i pendolari piemontesi e i rappresentanti di RFI, Trenitalia Piemonte e Agenzia della Mobilità. Al centro del confronto, la richiesta pressante di dati certi sulle consegne dei nuovi treni e sul miglioramento della puntualità, con un impegno da parte di Trenitalia a presentare aggiornamenti completi nella prossima riunione.

I comitati pendolari hanno ribadito la necessità di chiarezza sulle tempistiche di introduzione del nuovo materiale rotabile. “Abbiamo bisogno di certezze sui nuovi treni, perché la qualità del servizio passa anche dall’affidabilità dei mezzi”, hanno sottolineato. Secondo quanto anticipato, i primi convogli dovrebbero entrare in servizio da luglio 2025, ma restano da definire i dettagli.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle criticità estive. La linea SFM4 (Alba-Ciriè) sarà interessata da una sospensione temporanea: i treni saranno limitati tra Rebaudengo e Stura, tornando di fatto all’assetto precedente all’attivazione del prolungamento verso l’aeroporto. Il servizio sarà riorganizzato per circa tre mesi, presumibilmente dal 16 giugno al 7 settembre, ma non c’è ancora la certezza sulla disponibilità dei bus sostitutivi. “Ci hanno detto che i pullman sono stati chiesti, ma che potrebbero non riuscire ad attivarli in tempo”, riportano dai Comitati dei pendolari che hanno partecipato alla riunione.

Situazione simile anche per la Torino-Pinerolo, che per circa un mese verrà limitata a Lingotto, con collegamenti sostitutivi in autobus fino a Pinerolo. “Sarà un’estate complessa, ma ci è stato detto che dovrebbe essere l’ultima con lavori collegati al PNRR”, hanno spiegato i pendolari.

Ulteriori interruzioni interesseranno la tratta tra Fossano e Mondovì (dal 27 settembre al 26 ottobre) per lavori di impermeabilizzazione su alcuni ponti. In quel caso, sono previsti autobus sostitutivi. Ancora da definire invece la possibile sospensione della linea per Limone Piemonte, legata all’attesa riapertura del tunnel.

Tra le novità annunciate, spicca l’introduzione del sistema Tap&Tap sulla SFM4 a partire dal 12 aprile. Il sistema consentirà di acquistare biglietti in modalità contactless semplicemente avvicinando la carta di credito ai nuovi validatori posizionati in stazione: sarà necessario effettuare un 'tap-in' alla partenza e un 'tap-out' all’arrivo. Il sistema calcolerà in automatico la tariffa più conveniente, e in futuro consentirà di riconoscere quando è più economico applicare una tariffa mensile o settimanale. Tuttavia, il sistema al momento è limitato: non è valido nelle aree con tariffazione integrata Piemonte o Formula, e non consente il pagamento multiplo con una sola carta.

“È una novità interessante, ma va ampliata a tutta la rete e ben spiegata all’utenza. Anche perché resta obbligatorio fare tap-in e tap-out anche con abbonamento già attivo”, osservano i comitati.

Infine, a partire dal 1° aprile sono cominciate le indagini sulla qualità del servizio a cura dell’Agenzia della Mobilità piemontese. Gli ispettori a bordo treno valuteranno pulizia, puntualità e qualità del viaggio: i dati raccolti saranno resi pubblici e serviranno da base per il confronto nei prossimi incontri. “Non possiamo continuare a viaggiare con questa incertezza quotidiana. Ci aspettiamo un miglioramento reale, e ora vogliamo discutere con dati alla mano”, concludono i rappresentanti dei viaggiatori.