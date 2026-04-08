"I semi oltre i confini", a Limone Piemonte incontro transfrontaliero

L’associazione Casa delle Semenze delle Alpi Marittime in collaborazione con la Maison Semences Paysannes Maralpine - promuovono sabato 18 Aprile l’iniziativa "I semi oltre i confini", un incontro transfrontaliero sulle semenze contadine in area montana.

L’appuntamento è a Limone Piemonte presso la casa "Via del Sale" in frazione Panice Sottana, Strada Statale 20 n.13

È una prima occasione di incontro e scambio di esperienze tra realtà piemontesi, liguri e francesi intorno alle pratiche ed ai saperi sulla gestione, diffusione ed adattabilità delle semenze contadine nelle aree montane e delle terre alte. I focus principali riguarderanno alcune tematiche - la conoscenza degli aspetti normativi intorno alla circolazione delle sementi tra le aziende agricole, anche in vista delle prossime nuove norme UE – il confronto tra esperienze concrete di gestione e riproduzione delle sementi – le modalità per consolidare forme di collaborazione tra i soggetti interessati. Anche alla luce dei possibili impatti delle nuove tecnologie genomiche nei confronti delle varietà tradizionali e locali.

Nella mattinata di domenica 19 si svolgerà l’assemblea dei soci della Casa delle Semenze Alpi Marittime aperta a tutti coloro che vorranno aderirvi e partecipare alla definizione di un lavoro comune.