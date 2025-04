Cuneo, in un sondaggio il dissenso per l’aumento di numeri e prezzi dei parcheggi urbani a pagamento

Ha lanciato una petizione su Google Form la consigliera comunale cuneese Noemi Mallone (FdI), allo scopo di raccogliere le opinioni dei cittadini del capoluogo di provincia relativamente all’aumento dei parcheggi a pagamento – in numero e costi – all’interno del centro della città.

Una scelta “che danneggia cittadini e lavoratori” – sottolinea la descrizione del sondaggio -, operata dall’amministrazione comunale verso la fine dell’anno scorso e attiva dal 1° gennaio con l’idea di far fronte alle sempre più gravose spese necessarie al mantenimento delle agevolazioni presentate dall’ente a favore dei fruitori del trasporto pubblico locale. In un’ottica ambientalista che punta a rimuovere il più possibile la presenza delle automobili nel centro cittadino, e a favorire sempre più l’appetibilità di altre soluzioni di mobilità.

Mallone – come altri membri della minoranza cuneese – ha osteggiato la presa di posizione dell’amministrazione relativamente agli stalli di sosta blu: “Avevo già sollevato la questione criticando l’approccio ideologico e punitivo dell’amministrazione – ha detto -. Per raccogliere le impressioni dei cittadini, ho creato una petizione, ribadendo la necessità di introdurre pass per residenti e abbonamenti agevolati per i lavoratori”.