Incontro dedicato alla lettura dei diari delle donne partigiane presso la Biblioteca di Savigliano

Savigliano: alla Biblioteca Civica un incontro sui diari delle donne partigiane



In vista del 25 Aprile la Biblioteca Civica "Luigi Baccolo" di Savigliano ospita una serata di approfondimento dedicata alla storia della Liberazione vista attraverso gli occhi delle donne. L’appuntamento è curato dall’associazione Il Salotto in collaborazione con il Circolo di Lettura Tra le Righe e si focalizza sull'analisi e la condivisione di scritti autografi e memorie private.



L’incontro si terrà martedì 21 aprile alle ore 21 e prenderà la forma di un laboratorio di lettura incentrato esclusivamente sui diari lasciati dalle partigiane. Attraverso le parole scritte in prima persona dalle protagoniste dell'epoca sarà possibile esplorare le vicende della Resistenza da una prospettiva intima e autentica mettendo in luce le esperienze e le riflessioni che hanno caratterizzato la loro partecipazione alla lotta per la libertà.



Il senso profondo di questa iniziativa risiede nella volontà di utilizzare le pagine del passato per aprire un dibattito sul presente chiedendosi quale sia per la società di oggi il significato reale e concreto dell'antifascismo. La lettura dei diari diventa così uno strumento per riflettere sulla responsabilità civile contemporanea e sui valori che ancora oggi devono guidare la partecipazione democratica.



L’iniziativa si propone come un momento di studio e partecipazione culturale per riscoprire documenti storici di grande valore umano e sociale negli spazi della biblioteca cittadina. L’ingresso alla serata è libero e gratuito per tutti i cittadini che desiderano prendere parte a questo percorso di lettura collettiva.