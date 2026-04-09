Transizione digitale in Granda: nasce la rete strategica della Camera di Commercio

Lunedì 13 aprile, alle ore 11:30, presso la Sala Consiglio del Comune di Cuneo in Via Roma 28, prende il via un progetto cruciale per il futuro economico del territorio: la nascita di una rete strategica per la transizione digitale promossa dalla Camera di Commercio di Cuneo.

Attraverso la firma ufficiale delle convenzioni con i poli dell'innovazione regionale – CIM (Competence Industry Manufacturing), Fondazione AI4Industry e Fondazione Piemonte Innova – si consolida un’alleanza operativa senza precedenti, volta a potenziare la competitività delle imprese locali nell’era dell’Industria 5.0 e dell’Intelligenza Artificiale.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare la visione strategica dell’accordo e le opportunità concrete per le aziende: dal trasferimento tecnologico, agli incentivi economici, fino alla formazione specialistica su misura. Interverranno i rappresentanti della Camera di Commercio di Cuneo, CIM, Fondazione AI4Industry e Fondazione Piemonte Innova.

Questa rete metterà a sistema le competenze dei centri di eccellenza con le esigenze delle realtà produttive cuneesi, garantendo crescita sostenibile e innovazione in un mercato globale sempre più interconnesso.