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Sport | 09 aprile 2026, 07:37

Italia sul tetto del mondo nel gioco internazionale, Costa: "Orgoglio per tutto il nostro movimento sportivo"

Il commento del presidente FIPAP

Enrico Costa

Enrico Costa

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel gioco internazionale

La squadra con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, guidata dal commissario tecnico Giorgio Vacchetto,  ha superato in finale i  Paesi Baschi, riportando la Nazionale targata Fipap sul tetto più alto del Mondo.

Il presidente FIPAP Enrico Costa: «A nome mio e di tutto il Consiglio federale, desidero esprimere le più sentite congratulazioni per questo straordinario traguardo. La medaglia d’oro conquistata ai Campionati del Mondo della Cijb a Mendoza, in Argentina, rappresenta un orgoglio per tutto il nostro movimento sportivo. Avete dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra ai massimi livelli. Il vostro successo è fonte di ispirazione per le future generazioni di atleti. Complimenti per aver portato così in alto i colori dell’Italia e della nostra Federazione».

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