Italia sul tetto del mondo nel gioco internazionale, Costa: "Orgoglio per tutto il nostro movimento sportivo"

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel gioco internazionale.

La squadra con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, guidata dal commissario tecnico Giorgio Vacchetto, ha superato in finale i Paesi Baschi, riportando la Nazionale targata Fipap sul tetto più alto del Mondo.

Il presidente FIPAP Enrico Costa: «A nome mio e di tutto il Consiglio federale, desidero esprimere le più sentite congratulazioni per questo straordinario traguardo. La medaglia d’oro conquistata ai Campionati del Mondo della Cijb a Mendoza, in Argentina, rappresenta un orgoglio per tutto il nostro movimento sportivo. Avete dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra ai massimi livelli. Il vostro successo è fonte di ispirazione per le future generazioni di atleti. Complimenti per aver portato così in alto i colori dell’Italia e della nostra Federazione».