Valloriate, corsa e mountain bike al centro del Tajarè Trail

Valloriate si prepara ad accogliere una giornata di sport all’aria aperta dove i protagonisti assoluti saranno la corsa e la mountain bike, due discipline che meglio rappresentano il territorio e il suo legame con la natura. L’evento, inserito nel contesto del Tajarè Trail, è pensato per coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati di tutte le età.



La corsa aprirà la giornata con le competizioni trail sui sentieri della zona, affiancate da iniziative dedicate ai più giovani e alle famiglie, per rendere lo sport accessibile e inclusivo.

Il percorso principale prevede per i corridori una prova competitiva di 28 chilometri con 1600 metri di dislivello, con partenza alle ore 9.30. Accanto alla gara principale è prevista una prova non competitiva di 9 chilometri con 300 metri di dislivello, con partenza alle ore 10.30, pensata per chi desidera vivere l’esperienza del trail in modo accessibile, immerso nel paesaggio naturale.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani con il Kids Trail, in programma alle ore 15, una corsa di almeno 1 chilometro con iscrizione gratuita, pensata per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport attraverso il divertimento, con medaglie per tutti i partecipanti.

E', inoltre, in programma un campo scuola dedicato sempre a bambini e ragazzi, seguito da maestri qualificati, con percorsi attrezzati e attività pensate per imparare divertendosi in sicurezza. Durante la mattinata sarà inoltre possibile partecipare a tour guidati e servizi shuttle verso alcuni dei trail più rappresentativi del territorio, come lo Yeti Trail e il Trail del Dahu, con la possibilità di includere anche nuovi percorsi in fase di completamento.

La manifestazione sarà accompagnata da momenti di aggregazione con musica, servizio bar e ristoro, per una giornata di sport e convivialità all’insegna della promozione del territorio.Un’occasione per vivere la montagna in modo attivo, valorizzando percorsi naturali e paesaggi della bassa valle Stura.



L’organizzazione punta a riproporre una formula già apprezzata nelle passate edizioni: prima la corsa, poi le bici, per una mattinata di sport condiviso che unisce discipline diverse ma complementari, nel segno del rispetto dell’ambiente e della promozione del territorio.





Un evento che conferma Valloriate come punto di riferimento per corsa e mountain bike, capace di offrire sport di qualità, aggregazione e una concreta valorizzazione della valle Stura.