Attenzione ai falsi investimenti sui social, quando la promessa di guadagni facili nasconde un'insidia

Fino a poco più di un decennio fa, per poter investire i propri risparmi, era necessario recarsi fisicamente nella propria banca, parlare con un consulente bancario e decidere se acquistare BTP, BOT, ETF, oppure se affidare i risparmi a un conto deposito; infine, al termine del colloquio avreste dovuto firmare una serie di moduli e la banca si sarebbe occupata di tutto.

Tutto ciò, per la maggior parte dei giovani investitori, è qualcosa di semplicemente sconosciuto: oggi con un telefono e una connessione a Internet è possibile accedere direttamente, senza intermediari, ai mercati finanziari globali in tempo reale.

Le possibilità di investimento si sono moltiplicate a dismisura: dal trading azionario frazionato fino al mercato delle criptovalute dove asset famosi come Bitcoin o Ethereum attirano ogni giorno milioni di nuovi investitori affascinati da un mondo altamente tecnologico e potenzialmente molto redditizio. Ad attirare l'attenzione degli investitori oggi è soprattutto XRP prezzo, una cripto unica nel suo genere, di cui analizzeremo le principali caratteristiche nel prosieguo dell'articolo.

Questa grande libertà di manovra attira la curiosità e il desiderio di sempre più persone, intrigate da possibilità di guadagno apparentemente facili. Ma da grandi poteri, per citare il celebre Stan Lee, derivano grandi responsabilità; oggi possiamo fare nostra questa massima per molti ambiti della vita quotidiana, soprattutto in virtù delle enormi possibilità che ci offre lo sviluppo tecnologico, principalmente nel campo dell’informazione.

Attenzione ai malintenzionati

La democratizzazione della finanza, e così anche delle possibilità, ha moltiplicato i rischi, rendendo il terreno estremamente fertile per la nascita di truffatori che sfruttano soprattutto i canali social per attirare le proprie vittime.

La figura più celebre e, fortunatamente sempre più spesso agilmente smascherata, è quella del “fuffa-guru”, un personaggio che ostenta sui social uno stile di vita lussuoso, ambientando i propri video da location esclusive, se non proibitive, come Dubai, oppure da luoghi esotici come Thailandia e Bali. La trama è sempre la stessa: il fuffa-guru conosce un metodo pressoché infallibile ed estremamente rapido per moltiplicare l’investimento iniziale, con possibilità di profitto enormi; la prova della validità e dell’efficacia sta semplicemente nel lusso ostentato nel contenuto, in cui il protagonista spesso si trova alla guida di una supercar, su un panfilo, o addirittura a bordo del proprio jet privato: ovviamente nulla di tutto questo è reale, si tratta di un vero e proprio set, in cui gli asset vengono spesso presi a noleggio per il tempo necessario per girare la scena.

Se la figura del fuffa-guru funziona fortunatamente sempre meno, i truffatori non si sono risparmiati e hanno prodotto una nuova strategia, che prevede la creazione di finti video “deepfake” di personaggi famosi che promettono rendimenti stratosferici in pochi giorni. In poche parole si cerca di dare credibilità alla truffa sfruttando la notorietà di celebri esperti di finanza, laddove il fuffa-guru risulta sempre meno efficace.

Come muoversi nel mercato finanziario

Muoversi nel mercato finanziario per investire i propri risparmi ci espone dunque a molte insidie, ma ciò non toglie che possibilità di guadagno esistano e possano essere sfruttate anche da noi comuni mortali. Il primo passo, per chiunque sia interessato a entrare in questo mondo, è informarsi da fonti affidabili e iniziare a comprendere almeno i principi fondamentali che regolano il trading oggi.

Prendiamo, ad esempio, il mondo delle criptovalute, oggi al centro degli interessi di milioni di investitori in tutto il mondo: per muoversi in questo grande oceano digitale senza perdere la rotta, è fondamentale comprendere cosa si sta acquistando.

Molti trader autodidatti in erba, prima di iniziare conoscono a malapena il funzionamento delle criptovalute e ignorano completamente le differenze che esistono all’interno di questo grande calderone tra le svariate criptovalute, spesso addirittura facendo confusione tra queste ultime e le valute digitali.

Differenza tra XRP e Bitcoin

In realtà, ogni progetto di criptovaluta nasce con scopi profondamente diversi. La differenza più netta ed evidente la troviamo, ad esempio, osservando XRP, la valuta digitale nativa del registro XRP Ledger, sviluppata da Ripple. Mentre la maggior parte delle criptovalute, come Bitcoin, sono nate con una filosofia ribelle, con l'obiettivo dichiarato di scavalcare le banche e creare un sistema monetario alternativo e decentralizzato, gestito direttamente dai cittadini, XRP ha scelto una strada diametralmente opposta.

Questa criptovaluta, infatti, è stata concepita per correre in aiuto del sistema bancario tradizionale. XRP agisce come una sorta di "moneta ponte" ultra-veloce per i pagamenti transfrontalieri. Se un bonifico internazionale classico può richiedere giorni e commissioni elevate per passare da una nazione all'altra, una transazione effettuata tramite XRP si conclude in appena 3 o 5 secondi a un costo irrisorio. Non c'è bisogno di estrarre la moneta tramite computer potentissimi (il cosiddetto mining) perché i gettoni sono già stati tutti creati. Questa sua natura istituzionale la rende un unicum nel panorama crittografico.

L’importanza di un exchange affidabile

Ma dove si scambiano queste monete in sicurezza? È qui che entrano in gioco gli exchange, e in particolare Binance, piattaforma leader a livello mondiale, riferimento affidabile e sicuro per milioni di investitori. Si tratta di una sorta di gigantesca borsa valori per asset digitali, la cui posizione di dominio sul mercato non è casuale: le commissioni di compravendita sono tra le più basse del settore ed offre una quantità enorme di coppie di scambio e un'infrastruttura tecnologica capace di gestire milioni di operazioni al secondo, con standard di sicurezza elevati.

Investire autonomamente in modo fruttuoso i propri risparmi è possibile, dunque, ma richiede pazienza, attenzione e una buona dose di cautela, per stare lontani da truffe e malintenzionati, ma soprattutto è importante informarsi ed assicurarsi di utilizzare un portale di exchange in grado di tenere al sicuro i propri dati sensibili e i risparmi.













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