Formazione alla CRI di Dronero per gli operatori della Casa di riposo “Don Grassino” di San Damiano Macra

La scorsa settimana, presso la Croce Rossa Italiana di Dronero, si è svolto un importante corso di formazione per l’uso del defibrillatore, che ha coinvolto gli operatori della Casa di riposo “Don Grassino” di San Damiano.

Si è trattato di un momento di grande valore professionale e umano, pensato per rafforzare competenze fondamentali nella gestione delle emergenze e nella tutela delle persone più fragili accolte nella struttura. Per chi lavora ogni giorno a contatto con gli anziani, infatti, la formazione continua non è un semplice aggiornamento: è una responsabilità concreta, che si traduce in maggiore prontezza, attenzione e sicurezza.

L’obiettivo è chiaro: custodire i nostri trenta anziani ospiti e metterli realmente in sicurezza, offrendo loro un ambiente protetto, preparato e capace di intervenire con tempestività anche nelle situazioni più delicate.

Un ringraziamento sincero va agli istruttori Aurora di Paglieres e Alberto, che con professionalità, disponibilità e competenza hanno guidato il corso, trasmettendo conoscenze preziose e rafforzando la consapevolezza del ruolo che ogni operatore svolge all’interno della struttura.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il pensiero del Direttore Sanitario, che ha espresso grande soddisfazione per questo percorso di formazione continua, considerandolo un tassello essenziale nella qualità dell’assistenza.

In una valle dove lo spopolamento ha spesso lasciato spazio alla solitudine, una Casa di riposo deve essere sempre di più un porto sicuro: un luogo di cura, di presenza, di protezione e di vicinanza autentica. Ed è proprio attraverso iniziative come questa che si costruisce, giorno dopo giorno, una comunità più preparata e più attenta ai bisogni delle persone.

Alla giornata formativa hanno partecipato anche la direttrice amministrativa Laura Peinetti, la vice direttrice Flavia Garnero e la responsabile Stefania Berardi, a conferma di una presenza attiva e condivisa da parte della direzione e delle figure di riferimento della struttura.

La Casa di riposo don Grassino è un presidio residenziale socio-assistenziale per anziani, che fornisce agli ospiti, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, servizi e prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale e socio sanitario.

L’accoglienza nella struttura è riservata in via prioritaria a cittadini anziani di ambo i sessi nati o residenti a San Damiano Macra e/o nella Valle Maira.