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Attualità | 10 aprile 2026, 14:45

Crescita a doppia cifra per il turismo in Granda, Giordano (Atl del Cuneese): "Frutto di un lavoro corale importante e significativo"

La presidente: "Significativo l’esempio di Limone, col +31% di presenze. Decisiva la riapertura del Tunnel di Tenda dopo anni di sofferenza"

Turisti in Valle Grana (foto Roberto Croci, archivio Atl del Cuneese)

Turisti in Valle Grana (foto Roberto Croci, archivio Atl del Cuneese)

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni e il presidente di VisitPiemonte Silvio Carletto hanno presentato i dati relativi ai flussi turistici della Regione Piemonte, con riferimento all’anno 2025.

Ottime le prestazioni a livello regionale, con un +7,1% di arrivi rispetto al 2024 e +7,5% di presenze totali in Piemonte. Particolare rilevanza ricopre il dato relativo al prodotto montagna: con oltre un milione e quattrocentomila presenze per la stagione invernale e oltre un milione e novecentomila presenze per il periodo estivo. Numeri da record che posizionano la montagna al terzo posto – dopo Torino città e il Distretto dei Laghi – per quota di pernottamenti.

Questo riscontro conferma i dati estremamente positivi registrati nel territorio di competenza dell’ATL del Cuneese che, con un + 11,80%, si classifica al primo posto in Piemonte per numero di arrivi con l’unico aumento a doppia cifra e oltre 49.600 arrivi in più rispetto al 2024. Il 69% di questi arrivi si rifà al mercato italiano, mentre il 31% riguarda il mercato estero (Francia in prima posizione, seguono Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Belgio, Usa e Polonia).

In crescita significativa anche il numero delle presenze che si attesta a 1.177.353 con una crescita del 9,13% rispetto alla passata annualità, attestandosi al secondo posto a livello regionale. In questo caso la componente estera raggiunge il 32%.

[L'Atl del Cuneese a Madrid - Archivio ATL del Cuneese]

“I dati sono estremamente positivi per tutto il nostro territorio. Sia le città d’arte in pianura, che confermano i dati del 2024 o addirittura li superano, sia le montagne hanno registrato flussi turistici importanti - conferma la presidente dell’ATL del Cuneese, Gabriella Giordano, che continua -. I dati sono generalmente in crescita e molto significativo è l’esempio di Limone Piemonte che ha registrato un +31% delle presenze. Ciò è dato sicuramente da una stagione estiva e invernale favorevoli in termini di clima, ma l’elemento che ha inciso maggiormente è stata la riapertura del Tunnel di Tenda dopo anni di sofferenza. L’ATL del Cuneese ha sempre continuato, in questi anni, a lavorare in termini di promozione sul mercato francese e monegasco, mantenendo alto il livello di interesse sul territorio: credo che questo risultato sia l’effetto di un lavoro corale importante e significativo.”

[L'Atl del Cuneese a Copenaghen - Archivio ATL del Cuneese]

“In questi ultimi anni – precisa il direttore Daniela Salvestrinabbiamo investito anche su Scandinavia, Polonia e Spagna: gli arrivi e le presenze in arrivo da questi paesi sono in notevole crescita, a conferma della giusta visione del nostro ente e della Regione Piemonte. La Polonia è stata oggetto di un’importante campagna di co-marketing dedicato alle vacanze invernali (gennaio-febbraio 2025, ripetuto nello stesso periodo 2026). I cosiddetti “voli della neve” da Katowice hanno portato ad un +74% degli arrivi e un +164% delle presenze. Proprio in Polonia, l’ATL del Cuneese aveva partecipato con successo a un workshop organizzato a Varsavia, rivolto ad agenzie di viaggio e tour operator. Altrettanto significativi risultano i dati provenienti da Danimarca e Svezia (rispettivamente + 11.25% e +27,29% negli arrivi), paesi nei quali l’ATL del Cuneese ha condotto alcune significative campagne stampa (ospitando giornalisti di settore con proposte di press tour dedicati alla scoperta delle Alpi e delle città d’arte), così come, nel triennio 2022-25, ha partecipato a workshop ed eventi promozionali organizzati da VisitPiemonte a Stoccolma e Copenaghen.”

[L'Atl del Cuneese a Varsavia - Archivio ATL del Cuneese]

La proiezione presentata dall’Osservatorio Turistico Regionale-VisitPiemonte ha evidenziato trend positivi a livello regionale anche per l’inizio del 2026: ottimi i primi mesi dell’anno in termini di arrivi e presenze in montagna, grazie anche ad innevamenti record, così come le vacanze pasquali appena trascorse.

C. S.

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