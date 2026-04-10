Grande successo al Circolo Acli "La Leja" di Castelletto Busca per la serata sul tema dell'Intelligenza Artificiale

Mercoledì 25 marzo al Circolo Acli La Leja di Castelletto di Busca, si è svolta una serata interessante e molto partecipata sul tema dell’Intelligenza Artificiale.

A relazionare sul tema è stato l’assistente informatico cuneese, Silvio Giubergia, consigliere provinciale delle Acli Cuneesi, cofondatore dell’azienda “Zerouno Software S.r.l.” con sede in via Santa Croce, 34 a Cuneo, che da quasi vent’anni segue le aziende del territorio, garantendo un servizio personalizzato, assistenza informatica, software gestionale per la produzione e realizzazione di siti web.

“L’iniziativa, a carattere formativo di base, è stata molto partecipata e interattiva – dice la presidente del Circolo, Antonella Simondi (che è anche consigliera provinciale e nazionale Acli) – ed è stata apprezzata dai numerosi soci presenti, in quanto utile soprattutto per dipanare i molti dubbi che circondano l'argomento”.

I temi trattati sono stati i seguenti: l’IA nel nostro quotidiano; cos’è l’intelligenza artificiale; introduzione alla scrittura del prompt (come formulare la domanda alla macchina per generare un risultato ottimale); gli strumenti principali; opportunità e rischi.

I Circoli Acli che desiderano organizzare incontri come questo, possono contattare la segreteria Acli al n. 0171…