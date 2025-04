Ceva e Garessio piangono Flavio Puzar, fratello del centauro "Alex"

Flavio in una foto dal suo profilo Facebook

La città di Ceva piange la dipartita di Flavio Puzar. Cinquantadue anni, originario di Ceva ma da tempo residente a Garessio, Puzar se n’è andato a seguito di un tumore affrontato in un lungo percorso portato avanti con tenacia e il sostegno della famiglia.

Ben conosciuto e stimato in paese, gestore con la compagna Roberta della storica gastronomia di via Vittorio Emanuele II, era parte integrante del mondo dello sport giovanile come allenatore dei giovani portieri della squadra locale.

"L’Amministrazione comunale esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, in questo momento di dolore. La comunità cebana tutta è profondamente toccata dalla perdita di un concittadino amato e stimato" si legge nella nota diramata dal Comune di Ceva.

Flavio lascia, oltre alla moglie, anche il figlio Lorenzo e il fratello Alessandro, celebre centauro e due volte vincitore del campionato del mondo di Motocross.