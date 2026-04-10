QUAD / Daniel Dalmasso domina a Trofarello

Nel giorno di Pasquetta si è disputata, sul circuito di Trofarello, la seconda tappa del campionato fettucciati quad Motornext, alla quale ha preso parte con successo il rossanese Daniel Dalmasso, impegnato nella categoria Quad Expert Master.

Il tortuoso tracciato torinese è stato molto ben curato ed annaffiato a dovere nelle pause tra le varie gare, consentendo un regolare svolgimento della manifestazione, anche se, a lungo andare, qualche curva si è scavata ed un po’ di polvere si è sollevata.

Nelle prove cronometrate Daniel Dalmasso ha staccato il miglior tempo della sua categoria, aggiudicandosi così i cinque punti supplementari previsti dal regolamento e la possibilità di poter scegliere il posto in griglia di partenza.

Bel controsterzo per Daniel Dalmasso - A.S.D. Mammut

Le due manche di gara hanno avuto lo stesso copione: partenza a razzo di Daniel Dalmasso (A.S.D. Mammut), mentre alle sue spalle avveniva qualche contatto, e fuga solitaria verso la bandiera a scacchi, che lo ha visto chiudere la giornata in prima posizione, davanti a Claudio Carminati (Team Quad Tity & Amarenas), Danilo Dall’Asta (MX Valle Stura), Marco Stella (Team Quad Tity & Amarenas), Stefano Sosta (HP4 Off Road) ed altri piloti.

Il rossanese comanda saldamente il campionato Motornext della Quad Expert Master, seguito da Claudio Carminati, Alberto Bianchini (HP4 Off Road), Marco Stella, Alberto Avalle (A.S.D. Mammut), Danilo Dall’Asta e Stefano Sosta.

“Ho fatto bottino pieno... - ha esclamato un euforico Daniel Dalmasso - prove cronometrate, miglior tempo, primo in gara uno, chiusa con un buon vantaggio e primo in gara due! Il tracciato di Trofarello è molto bello, a tratti un po' scivoloso, ma divertente ed è stato ben gestito. Desidero ringraziare gli sponsor che mi sostengono”.