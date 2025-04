"Esserci sempre": al Toselli di Cuneo celebrati i 173 anni della Polizia di Stato [FOTO]

Festa della Polizia di Stato oggi 10 aprile a Cuneo, al teatro Toselli, dove si è svolta la cerimonia per i 173 anni di fondazione del corpo, anche quest'anno incentrato sul motto "Esserci sempre".

L'evento, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, presenti numerosi sindaci, è iniziato con la rassegna del picchetto in armi da parte del Questore e del Prefetto di Cuneo, schierato all’esterno del Teatro.

LE PAROLE DEL QUESTORE GRASSI

All'interno, dopo la lettura dei messaggi istituzionali, è intervenuto il Questore Carmine Rocco Grassi, alla sua seconda Festa della Polizia a Cuneo.

"Il nostro lavoro – ha spiegato durante il suo discorso il questore Carmine Rosso Grassi – deve essere capace di interpretare le nuove istanze di sicurezza del cittadino, oggi influenzate dalla mobilità, dalla transnazionalità e dalla digitalizzazione, che travalicano l’ambito territoriale nel quale ognuno di noi vive, esponendoci al rischio di essere vittima potenziale di reati, molto di più rispetto al passato".

"Siamo convinti che la migliore difesa contro la percezione di insicurezza sia la prevenzione, nella funzione di deterrenza del reato e di tutela della collettività che, nell’anno trascorso, da aprile 2024 a marzo 2025, in ambito provinciale, ha impegnato tutte le articolazioni della Polizia di Stato, in 116.000 controlli di persone e 37.700 veicoli, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, già in forte crescita".

"In particolare è stata aumentata l’operatività delle Volanti che hanno effettuato: 33.000 controlli di soggetti, svolto 4.400 interventi, dei quali 3.060, su segnalazioni del 112 NUE, effettuato 1.300 soste operative, nelle aree più critiche della città. Tali richieste d’intervento hanno riguardato in 386 casi litigi, in 265 casi disagio psicologico, in 36 casi abuso di alcolici e in 26 casi abuso da stupefacenti. Evidenzio, con preoccupazione, l’aumento dell’aggressività verso il personale operante, che ha riportato il ferimento di tre agenti della squadra Volante, per lesioni e traumi vari, causati da soggetti stranieri controllati, nel corso di distinti servizi, in stato di alterazione da sostanze di abuso".

I DATI DI ATTIVITA’

Il questore ha quindi proseguito fornendo il dettaglio dell’attività effettuata nei diversi e numerosi ambiti d’intervento della Questura.

GESTITE 6800 SEGNALAZIONI SULL’ORDINE PUBBLICO

Il Centro Operativo della Questura ha gestito 6.821 segnalazioni, coordinando in modo efficace le pattuglie e il personale impiegato nei servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico. Indispensabile, l’attività dell’Ufficio di Gabinetto, nel predisporre 454 servizi di ordine pubblico, nel capoluogo e in provincia, per i quali sono stati garantiti, nel rispetto della Costituzione, tutte le manifestazioni, senza significative criticità.

25MILA PASSAPORTI RILASCIATI

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con gli sportelli distaccati di Alba-Bra e Ceva, ha rilasciato quasi 25.000 passaporti (dei quali oltre 12.000 solo per il capoluogo), 3500 licenze di porto d’armi, trattato 5300 istanze in materia di autorizzazioni ed effettuato numerose 4 attività di controllo in materia di armi e pubblica sicurezza, elevando sanzioni per quasi 170.000 euro a esercizi pubblici, agenzie di affari, money transfer e strutture ricettive.

SETTE LICENZE SOSPESE

Inoltre, sono state disposte sospensioni delle licenze a carico di 7 esercizi pubblici nel capoluogo e in provincia, emessi sulla base dei controlli svolti anche in collaborazione con i Carabinieri.

18MILA PERMESSI DI SOGGIORNO, MILLE RICHIESTE DI PROTEZIONE

L’Ufficio Immigrazione ha consegnato 18.600 permessi di soggiorno, registrato 1000 richieste di protezione internazionale, emesso 122 ordini a lasciare il territorio nazionale, eseguito 40 accompagnamenti ai C.P.R. e 32 accompagnamenti in frontiera, di soggetti stranieri irregolari, con elevata pericolosità sociale.

47 DASPO E 129 FOGLI DI VIA

La Polizia Anticrimine (dal quale dipende la gestione del Posto di Polizia presso l’Ospedale) ha predisposto, con tempestività, l’adozione di 126 avvisi orali, 129 fogli di via obbligatori, 47 Daspo, dei quali 30 Daspo Willy, 7 Daspo urbani, 3 per sostanze stupefacenti e 7 Daspo per manifestazioni sportive.

26 AMMONIMENTI PER STALKING E VIOLENZA DOMESTICA

A tutela delle vittime di atti persecutori e violenze domestiche sono stati emessi 23 ammonimenti del Questore per stalking e 3 per violenza domestica e, recentemente, è stato sottoscritto il protocollo per il recupero degli uomini maltrattanti, con la cooperativa Fiordaliso e il Centro C.U.A.V. di Cuneo.

232 INFORMATIVE ANTIMAFIA

Otto le sorveglianze speciali con obbligo di soggiorno, accolte dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, a seguito delle istruttorie svolte dall’Anticrimine, nei confronti di soggetti con elevata pericolosità sociale e 232 le informative antimafia curate dall’ufficio.

ATTIVITA’ DIGOS

La Digos, nell’anno trascorso, ha garantito in modo efficace e tempestivo l’attività informativa su tutti gli scenari che hanno reso necessario la predisposizione e gestione dei servizi di ordine pubblico, relativi a vertenze aziendali e sindacali, manifestazioni e presidi di varia matrice, garantendo anche un costante monitoraggio dell’associazionismo straniero, con riferimento specifico alle comunità islamiche, presenti sul territorio.

L’OPERAZIONE CRACK EXPRESS

La Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha svolto un’azione di contrasto ai reati di elevato allarme sociale, individuando i responsabili di numerosi furti in appartamento e a esercizi commerciali, molti dei quali avevano subìto spaccate delle vetrine in pieno centro storico, che avevano determinato allarme anche delle associazioni di categoria. L’operazione Crack Express ha consentito l’individuazione di una trentina di spacciatori, deferiti all’A.G., undici dei quali tratti in arresto, che rifornivano di crack le aree del quadrilatero e di piazza Boves, che consentiva il sequestro di 300 grammi di crack, pari a circa 1.500 dosi e di 800 grammi di hashish.

UN KG DI COCAINA SEQUESTRATA

Nel corso di un'altra operazione di P.G., si individuava il livello superiore dei fornitori che alimentavano la piazza di spaccio di Cuneo, con il sequestro di un chilo e cento grammi di cocaina, pari ad altre 2400 dosi al dettaglio e l'arresto di altre tre persone.

CAPORALATO IN VIGNA

Grande rilievo, nazionale e internazionale, ha avuto l’operazione Iron Rod in relazione al contrasto del fenomeno del “caporalato”, per i reati d'intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e violazioni della normativa relativa al soggiorno di stranieri, impiegati nell’area delle Langhe.

IL LAVORO DELLA SCIENTIFICA

Il contributo specialistico delle altre componenti della Polizia di Stato ha visto: I Reparti Mobili inviati dal Dipartimento per operare negli scenari più complessi per l’ordine pubblico; La preziosa opera di supporto della Polizia Scientifica, che ha effettuato 1150 fotosegnalamenti giudiziari, 116 sopralluoghi e garantito la documentazione video fotografica dei servizi di ordine pubblico e delle attività di P.G.

471 INCIDENTI RILEVATI DALLA STRADALE

La Polizia Stradale che ha impiegato 5.700 pattuglie, rilevato 471 incidenti ed effettuato 803 soccorsi stradali, contestato circa 15.000 6 violazioni, ritirato 415 patenti e 539 carte di circolazione, nonché sottoposto a fermo e sequestro amministrativo 594 veicoli. Di particolare rilievo le contestazioni per guida in stato di ebbrezza, che sono state 128 e 11 per positività alle sostanze stupefacenti.

POLIZIA POSTALE: 10 DENUNCIATI PER PEDOPORNOGRAFIA

La Polizia Postale per la sicurezza cibernetica, che ha denunciato 48 persone, delle quali 10, per pedopornografia, 18 per accesso abusivo a sistemi informatici e le rimanenti per truffe "sentimentali", minacce e "sex extorsion". E’stato effettuato il recupero, a seguito di indagini per vari tipologie di truffe informatiche, di quasi 60.000 euro e sono in corso indagini per denunce su importi truffati, pari a oltre due milioni di euro.

CONTROLLI DELLA POLFER

La Polizia Ferroviaria che ha impiegato, su Cuneo, 532 pattuglie in stazione e oltre 70 a bordo treno, identificando 4500 persone. Mentre a Fossano, dopo la recente apertura del Posto di Polizia Ferroviaria, risalente all’estate scorsa, sono state identificate 12.500 persone in 890 servizi in Stazione e a bordo treno, effettuate 300 scorte treni e 110 servizi lungo linea. Significativo l’arresto di uno spacciatore, trovato in possesso, in ambito ferroviario, di 340 gr. di hashish.

POLIZIA DI FRONTIERA: 30MILA PERSONE CONTROLLATE

La Polizia di Frontiera aerea e terrestre che ha controllato 30.500 persone, 3700 veicoli, 412 treni e 635 passeggeri, effettuato 5 espulsioni, 1 respingimento e 4 riammissioni passive, nonché arrestato 6 persone tra le quali 3 passeur di nazionalità pakistana.

IL SOCCORSO IN MONTAGNA

Gli operatori del servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna e sulle piste da sci di Limone Piemonte e Prato Nevoso che hanno effettuato 733 soccorsi e contestato 7 illeciti amministrativi.

GLI ENCOMI

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti al personale. Di seguito i premiati e le motivazioni

ENCOMIO SOLENNE:

▪ Al Commissario Capo Floris Giancarlo;

▪ Al Sovrintendente Simon Lucio;

▪ Al Vice Sovrintendente Girodengo Massimo;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Giaccardi Mauro;

▪ All’Assistente Capo Giostra Alberto;

▪ All’Agente Scelto Marro Fabrizio;

ENCOMIO:

▪ All’Assistente Crucitti Marco.

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di sei soggetti, cinque dei quali appartenenti alla comunità nomade Sinti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, porto abusivo di armi, usurpazione di funzioni pubbliche, indebito utilizzo di segni distintivi in uso alle forze dell’ordine ed altro.”

Cuneo, 2 marzo 2021

⸻

ENCOMIO SOLENNE:

▪ Al Sostituto Commissario Romero Paolo;

▪ All’Ispettore Tosello Giampiero.

“Evidenziando spiccate qualità professionali, generoso altruismo e tempestività d’intervento, espletavano un’attività di soccorso pubblico, che consentiva, mediante idonee manovre di rianimazione, di salvare la vita ad un uomo colto da un arresto cardio-circolatorio.”

Limone Piemonte (CN), 9 agosto 2023

⸻

ENCOMIO SOLENNE:

▪ All’Ispettore Superiore Faraco Mariella;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Garelli Silvia.

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto responsabile di violenza sessuale reiterata su una minore.”

Cuneo, 4 dicembre 2018.

⸻

ENCOMIO:

▪ Al Sovrintendente Vallet Edoardo;

▪ All’Assistente Fortuna Andrea.

“Evidenziando elevate capacità professionali e determinazione operativa, espletavano un’attività di soccorso pubblico in favore di due donne, di cui una aveva riportato ustioni al volto ed alla mano, rimaste bloccate in uno stabile nel quale era divampato un incendio.”

Cherasco (CN), 3 gennaio 2022.

⸻

ENCOMIO:

▪ All’Ispettore Mazzola Cristian;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Chiamba Andrea;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Verdone Gianluca;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Bianco Luca.

“Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di idonee misure cautelari, nei confronti di soggetti dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.”

Cuneo, 6 maggio 2023.

⸻

ENCOMIO:

▪ Al Vice Sovrintendente Ceccarelli Luca;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Picchio Davide Antonino;

▪ All’Agente Scelto Brogna Francesco.

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un intervento di soccorso pubblico a favore di un uomo, posizionatosi in prossimità di un viadotto con intenti anticonservativi.”

Cuneo, 15 aprile 2024.

⸻

ENCOMIO:

▪ All’Ispettore Ajera Marco;

▪ Al Sovrintendente Montagnana Andrea;

▪ Al Vice Sovrintendente Giordano Angelo;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Abbà Luca.

“Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di tre soggetti, responsabili di numerosi episodi di furto aggravato, in danno di attività commerciali.”

Cuneo, 20 maggio 2024.

⸻

LODE:

▪ Al Sostituto Commissario Busano Corrado;

▪ Al Sovrintendente Capo Regolo Cristiano;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Fratangelo Manuela.

▪ Assistente capo coordinatore Torti Gianluca

“Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, espletavano un’attività investigativa conclusasi con il deferimento all’autorità giudiziaria di tre individui ritenuti responsabili di frode informatica e con la restituzione alla vittima dell’intera somma indebitamente sottrattale.”

Cuneo, 1 febbraio 2024.

⸻

LODE:

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Daziano Piero;

▪ All’Assistente Capo Coordinatore Giordanengo Mattia;

▪ All’Agente Scelto Salerno Michele.

“Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione del decreto di espulsione a carico di un cittadino magrebino, responsabile dei reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, violenza privata, lesioni personali dolose e danneggiamento, ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.”

Cuneo, 10 maggio 2024.

⸻