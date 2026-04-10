TIRO A SEGNO / Fulvio D'Alessandro nominato tecnico delegato al Trofeo Coni 2026

Il Trofeo CONI riunisce da tutta Italia ogni anno migliaia di atlete e atleti, tra i 10 e i 14 anni, nelle varie discipline sportive.

Quest'anno l'undicesima edizione si terrà in Puglia tra fine settembre e inizio ottobre.

Il saviglianese Fulvio D'Alessandro, tecnico sportivo federale UITS-ISSF, per il terzo anno consecutivo, è stato nominato dal Comitato Regionale Piemonte, a presidenza Pietro Boffa, delegato CONI per le discipline "pistola" e "carabina" dieci metri ad aria compressa.





Dopo la selezione regionale D'Alessandro andrà a definire la squadra di due ragazze e due ragazzi che parteciperanno alla manifestazione nazionale.



Di fatto il Trofeo CONI è la più grande manifestazione multisportiva, definita come "olimpiade" giovanile nazionale, volta a promuovere sani valori sportivi, d'inclusione e di divertimento.

