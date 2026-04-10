VOLLEY A3M / Savigliano attende il Terni per gara-3 della serie playout, Berra: "Anche i piccoli dettagli possono fare la differenza"

Di nuovo al PalaSanGiorgio, con la speranza che l’esito finale sia lo stesso dell’ultima volta a Cavallermaggiore. Dopo la sosta pasquale, utile per ricaricare le pile dal punto di vista fisico e mentale dopo gara-2, il Monge-Gerbaudo Savigliano si appresta a vivere gara-3 della serie playout contro il Terni Volley Academy, che si sposta nuovamente in Piemonte.

L’avversario. Non si conoscevano prima di questi playout, ma ora sembrano già due vecchi amici. Savigliano e Terni hanno imparato a riconoscere pregi e difetti del rispettivo avversario negli otto set fin qui disputati nella serie. I cinque che hanno caratterizzato un’intensissima gara-2, ad esempio, hanno messo in luce l’efficacia dell’attacco umbro, nel quale spicca il braccio pesante e preciso di Martinez, di gran lunga il top-scorer del match con 33 punti messi a referto. Tra questi, quello delicatissimo che è valso il provvisorio 25-24 in un quarto set che si stava complicando per la Volley Academy. Seppur in modo altalenante come i loro avversari, i ragazzi di coach Camardese hanno messo in luce ottime qualità e una ritrovata profondità della rosa, con Picardo ritornato al centro e subito decisivo con alcune “murate” cruciali. Insomma, quello che arriverà in provincia di Cuneo sarà senza dubbio un avversario in fiducia, rinvigorito dallo scampato pericolo di fronte al pubblico amico.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dal canto loro, i piemontesi, pur leccandosi le ferite, sono ritornati dall’Umbria con la consapevolezza di essere stati a lungo all’altezza dell’impegno. Anzi, sul bus griffato Gunetto Autolinee non poteva mancare anche qualche rimpianto, maturato al termine di un quarto set che, con un pizzico di lucidità in più, poteva anche portare la contesa dal lato biancoblù, a coronamento di una rimonta pazzesca.

“I quindici giorni che ci sono stati concessi dalla sosta pasquale ci sono senza dubbio serviti per ricaricarci e mettere in sesto qualche acciacco, che ci portavamo dietro da qualche settimana. Le prime due partite della serie hanno certificato come il fattore campo possa essere cruciale. Dovremo essere bravi a sfruttarlo, consapevoli del fatto che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza in sfide così equilibrate” – il pensiero di coach Andrea Berra.

I precedenti. Il bilancio è fin qui molto semplice: una vittoria a testa, con il Monge-Gerbaudo idealmente avanti per numero di set vinti, 5-3. Il top scorer fin qui? Il già citato Martinez, autore di 46 punti complessivi (13 e 33), contro i 40 del suo omologo saviglianese Rossato (17 e 23).

La serie. Ferme sull’1-1, Savigliano e Terni, dopo gara-3, dovranno ricorrere almeno anche a gara-4 per decidere le sorti dei playout. L’appuntamento è per domenica 19 aprile alle 20 in Umbria. Nel caso la contesa non si dovesse ancora risolvere, si deciderà tutto nell’eventuale gara-5, in programma nuovamente in Piemonte, sabato 25 aprile alle 18.

I biglietti. Dal 30 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per gara-3, che si disputerà sabato 11 aprile alle 18 al PalaSanGiorgio. Fino alle 16 del giorno della partita, saranno disponibili sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport. Per tutti, inclusi gli abbonati della regular season, sarà necessario acquistare il ticket, il cui prezzo è di 10 euro. Previste due tipologie di riduzioni: 8 euro per il “family”, riservato ai famigliari dei tesserati saviglianesi, e 6 euro per il ridotto, riservato ai ragazzi tra i 17 e 18 anni e agli Over 65. Ingresso gratuito, invece, per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni.