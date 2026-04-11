A Roccavione oltre 200 appassionati alla "Cena con i Campioni": una serata di sport, racconti e territorio

Grande partecipazione e atmosfera delle occasioni speciali, ieri, venerdì 10 aprile, a Roccavione per “A Cena con i Campioni”, l’evento organizzato a sostegno della Granfondo Etape Piemonte by Tour de France, che ha richiamato oltre 200 appassionati di ciclismo e di sport nella splendida cornice della sala polivalente di Roccavione, messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale con il Sindaco Paolo Giraudo.

Il pubblico ha avuto l’opportunità di vivere una vera e propria cena di gala all’insegna del ciclismo, condividendo emozioni, racconti e momenti di convivialità con alcuni grandi protagonisti dello sport. Ospiti d’onore della serata sono stati infatti Claudio Chiappucci e Paolo Savoldelli, che hanno conquistato i presenti con i loro ricordi, le loro esperienze e le tante storie legate al grande ciclismo, in un dialogo coinvolgente condotto dal giornalista Paolo Viberti. Ad aprire e introdurre la serata è stata Luisella Mellino, che ha accompagnato l’avvio e la conclusione dell’evento svoltosi fin dai primi momenti in un clima di grande partecipazione.

Graditissima madrina della serata è stata Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, accolta con grande calore dal pubblico. Numerosa e qualificata anche la partecipazione di campioni del territorio tra cui Elisa Rigaudo e Marta Bassino, insieme a molti altri volti noti dello sport piemontese, oltre a numerosi Sindaci e rappresentanti delle realtà locali, a conferma del forte legame che questa manifestazione sta riuscendo a creare.

La serata ha saputo unire in modo efficace il fascino dei grandi nomi dello sport, la passione autentica per il ciclismo e la valorizzazione delle magnifiche vallate cuneesi, offrendo ai partecipanti un’esperienza di alto livello, in una cornice particolarmente apprezzata anche dal punto di vista organizzativo ed estetico. La rinnovata sala polivalente di Roccavione ha infatti rappresentato il contesto perfetto per ospitare un evento capace di coniugare eleganza, accoglienza e partecipazione.

Il successo di “A Cena con i Campioni” conferma l’entusiasmo e l’attenzione che circondano il progetto della Granfondo e rilancia con ancora maggiore forza il prossimo appuntamento: quello proprio con la Granfondo Étape Piemonte by Tour de France, in programma il 31 maggio, destinata a richiamare ancora una volta atleti, appassionati e pubblico in un grande evento dedicato al ciclismo e al territorio.