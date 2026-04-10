Per la rassegna "Raccordi", a Racconigi arriva un dj show della compagnia Sotterraneo

La compagnia Sotterraneo celebra vent’anni di vita con un dj show speciale che gira di città in città, ripercorrendo l’immaginario del gruppo e l’epoca in cui è cresciuto. Farà tappa anche alla Soms di Racconigi, venerdì 17 aprile alle ore 21, per la rassegna “Raccordi” di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo.

Lo spettacolo “DJ Show” è una combinazione originale tra DJ set e teatro, con un obiettivo chiaro e semplice: far ballare un pubblico dentro una drammaturgia. Si tratta una performance che mescola musica, teatro e rituale collettivo. È scandita da una playlist di brani di ogni genere e tempo, che si intreccia ad azioni rapide, testi brevi e visioni fugaci.

Il vero spettacolo diventa il pubblico che danza, immerso in un rito epidermico di gruppo, dove divertimento e pensiero convivono, stimolandosi a vicenda.

La domanda che guida l’esperimento è: si possono mixare vibrazione musicale istintiva e stimolo cognitivo complesso? Che la risposta sia sì o no, DJ Show invita a muoversi, a liberare energie, a lasciare cadere le ansie e le nevrosi degli anni recenti sul ritmo del corpo, trasformando ogni passo in un gesto di festa condivisa.