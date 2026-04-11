EVENTI / Fiere, mostre, sport e passeggiate: la Granda si accende con appuntamenti outdoor e culturali

Gli eventi del secondo week end di aprile in Granda sono molti e orientati all’outdoor.

A Mondovì si terrà la Fiera di Primavera, mentre molti appuntamenti si intersecano contemporaneamente a Busca, a Saluzzo, a Bra, a Fossano e in altre località della provincia.

Saranno organizzate passeggiate enogastronomiche e nella natura, eventi sportivi, giornate medievali e visite a castelli e in luoghi iconici.

Numerosi anche i concerti, le rappresentazioni teatrali e le mostre di arte e di fotografia.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT . Si ricorda di consultare sempre le previsioni del tempo.

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CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso Spazio Innovazione in via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: ARTE SACRA E VIA CRUCIS

Sabato 11 e domenica 12 aprile il Santuario della Madonna degli Angeli ospita un’esposizione di opere di artisti locali, pensata per accompagnare liturgicamente il periodo pasquale. La mostra sarà visitabile con il seguente orario: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Info: 333 30 28 355.

CUNEO: BICINGIRO

Sabato 11 aprile, ritrovo alle 14.30 nel giardino dedicato in via del Passatore e successiva partenza di “Bicingiro”, anello in bicicletta Cerialdo - Cervasca - Cerialdo nei luoghi della memoria dell’eccidio fascista del 26/27 novembre 1944. Info: 333 20 05 665.

CUNEO: TRACCE - FORME E COLORI

Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, presso il Palazzo Samone di Cuneo in via Amedeo Rossi 4, sarà visitabile la mostra collettiva “TRACCE – Forme e Colori”, che riunisce 33 artisti contemporanei provenienti da diverse esperienze e linguaggi espressivi. Ingresso libero. Info: 327 13 34 985.

CUNEO: MODULAZIONI KIDS

Domenica 12 aprile, alle ore 17 al Rondò dei Talenti, andrà in scena lo spettacolo Resounding Biberon, Magie d'Inghilterra. Info: https://www.modulazioni.net/modulazioni-kids/

CUNEO: UN PASSO PER ME, UN PASSO PER TE

Domenica 12 aprile, alle ore 15.30, visita tematica (60 minuti) del Museo Diocesano di Cuneo in Contrada Mondovì, dedicata al pellegrinaggio come percorso di trasformazione individuale, in cui conta anche procedere alla pari, con attenzione e cura per tutte le persone lungo il cammino. Info: https://www.museodiocesanocuneo.it/

CUNEO: DA RAFFAELLO A BERNINI

Ultimo week end per visitare presso il Complesso Monumentale di San Francesco, la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Orario continuato dalle 10 alle 19.30. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it/

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AISONE: IL GIARDINO DI BABUSHKA

Sabato 11 aprile, alle ore 15, in località "Pilun", in occasione della rassegna culturale "Una yurta di comunità", si svolgerà il laboratorio di lettura visiva e attività manuale "Il giardino di Babushka". Info: https://www.noau.eu/

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ALBARETTO DELLA TORRE: MOSTRA PITTURA

Sabato 11 aprile dalle 8 alle 17 e domenica 12 aprile su appuntamento, visitabile presso la chiesa dell'Immacolata, la mostra personale di pittura di Luigi Carbone. Info: 393 576 20 60.

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ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 11 e domenica 12 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, ci sarà la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: 45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 11 aprile sono previsti due turni di visita, alle ore 15.30 e ore 16.30 sul campanile romanico della Cattedrale di Alba abbinate alla degustazione di prodotti locali. Info: https://visitmudi.it/45-metri-sopra-alba-3/

ALBA: BACCO&ORFEO

Domenica 12 aprile, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe, concerto con il Calliope duo formato da Artashes Stamboltsyan al violino e Sarah Stamboltsyan al pianoforte. Musiche di Bach, Schumann, Wagner, Chačaturjan. Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

ALBA: HUMAN GEOGRAPHY

Sabato 11 e domenica 12 aprile, in orario 10-13 e 15-19, presso la Fondazione Ferrero di Alba visitabile il progetto espositivo curato da Denis Curti: Human Geography di Olivia Arthur, fotografa documentarista e visual artist londinese. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

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BAROLO: A SPASSO CON LA MARCHESA

Domenica 12 aprile, alle 15.30 presso il WiMu, la marchesa Juliette Colbert in costume guiderà la visita alle sale ottocentesche del castello e ad un’epoca che ha segnato il territorio. Info: https://www.wimubarolo.it/

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BASTIA: BASTIA MOTORI

Domenica 12 aprile, con tre prove al mattino e tre al pomeriggio, si terrà la prima edizione di “Bastia motori” manifestazione automobilistica non competitiva con auto storiche, moderne, stradali e da competizione. Info: info@adastracorse.it - 347 01 86 749.

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BENE VAGIENNA: OUVERTURE DES SAPONETTES

Domenica 12 aprile, alle ore 17, presso la sala “Don Giraudo” si terrà lo spettacolo-concerto “Ouverture des saponettes”, ultimo appuntamento della stagione di Mulino ad Arte. Info: https://mulinoadarte.com/

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOVES: QUALE TEMPESTA TI HA PORTATO QUI?

Sabato 11 aprile, alle ore 21, nella sala polivalente Banca di Boves, si terrà lo spettacolo “Quale tempesta ti ha portato qui? Studio su Europa e i mari immensi di ciascuno” del percorso annuale della palestra di teatro di Elisa Dani. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

BOVES: MUSEO ADRIANA FILIPPI

Domenica 12 aprile, alle 15.45 e alle 17.15 si effettueranno visite guidate al Museo Adriana Filippi, dedicate alla maestra e “artista di guerra”, che tra il 1943 e il 1945 raccontò con la pittura la Resistenza di uomini e donne contro il nazifascismo. Info: https://www.cuneoalps.it

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BRA: DREAMING IN ART

Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, presso palazzo Mathis terza edizione della mostra collettiva “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”. Info: 0172/430185

BRA: CONCERTO DELLE DAME GENOVESI

Sabato 11 aprile, alle ore 17, presso la chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, si terrà il concerto delle Dame Genovesi coro femminile diretto da Silvia Derchi, che prende il nome dall’antico Concerto delle Dame, gruppo di musiciste che si esibiva alla Corte di Alfonso II d’Este a Ferrara nella seconda metà del Cinquecento. Info: https://mousikon.webnode.it/

BRA: BACCO&ORFEO

Domenica 12 aprile, alle ore 11, nella chiesa di Santa Chiara, concerto con il Calliope duo formato da Artashes Stamboltsyan al violino e Sarah Stamboltsyan al pianoforte. Musiche di Bach, Schumann, Wagner, Chačaturjan. Info: Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

BRA: PIEMONTGRAVEL

Domenica 12 aprile si terrà l’evento gravel non competitivo che porta ciclisti e bikepacker alla scoperta delle colline del Piemonte. Partenza e arrivo a Bra. Il percorso attraversa paesaggi spettacolari tra Langhe, Monferrato e Roero, tra vigneti, borghi storici e strade secondarie immerse nella natura. Info: https://piemontgravel.it/

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BUSCA: STRANI INQUILINI

Sabato 11 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo "Strani inquilini", con Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Claudia Ponzalino, drammaturgia di Laura Chiotasso, regia di Costantino Sarnelli. Info: https://www.santibriganti.it/

BUSCA - CASTELLETTO: SAN REDENTO E PASSEGGIATA

Sabato 11 aprile, nell’ambito dei festeggiamenti di San Redento, alle 10 e alle 15 “Passeggiata tra sacro e profano”, con partenza dal circolo Acli “La Leja”. Pranzo alle 12.30 prenotabile. Nel pomeriggio torneo alla petanque. Domenica 12 aprile pranzo dei Santi Patroni alle 12.30 e concerto del coro J4joy nella chiesa parrocchiale alle ore 16.30. Giochi per bambini e cena con polenta e spezzatino alle 19.30. Info: 339 56 11 722 - 339 14 97 272.

BUSCA: GIORNATA DELLA METEROLOGIA

Busca, weekend all'insegna della 15a “Giornata della meterologia”, con tanti eventi interessanti aperti al pubblico. Sabato 11 aprile alle 8.30, “Balloon Days”: spettacolari voli in mongolfiera da Castelletto di Busca e dal Parco dell'Ingenio di Busca

Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, al Parco dell'Ingenio sarà visitabile la Mostra sullo spazio, Lego dedicati allo spazio e il volo un viaggio tra le missioni spaziali e l'esplorazione dell'universo con modellini ed esperti. Alle 19.30, al Parco dell'Ingenio, Vertical Dance Show for Kenya, spettacolare performance di danza verticale a parete a scopo benefico. Info: https://giornatameteo.com/

BUSCA: TERRES BIKE DEL MONVISO

Domenica 12 aprile, con partenza ore 8.30 dal Parco museo dell'Ingegno, si svilupperà l’escursione cicloturistica “Terres Bike del Monviso” alla scoperta del territorio e del clima con guida ciclo turistica e meteobiker. Info: 392 20 79 148 - https://giornatameteo.com/aprile.php#terres-bike-del-monviso

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CEVA: IL MESTIERE DELL’ARTE

Sabato 11 aprile, alle ore 15.30, presso la biblioteca civica, incontro “fuori dal comune” nell’ambito degli appuntamenti “Il mestiere dell’arte” con l’illustratrice Valeria Suria.

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CHERASCO: MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS

Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

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CHIUSA PESIO - SANT’ANNA: DUI PASS MANGIAND A SANT'ANNA

Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9, dalla sede del Parco in via Sant’Anna 3, si terrà l’evento “Dui Pass Mangiand a Sant’Anna”, una passeggiata enogastronomica che accompagnerà i partecipanti lungo un suggestivo percorso fino alla Chiesa di Sant'Anna. Info:338 12 66 492 - 333 82 75 086

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COSSANO BELBO: GRAN FONDO PEDALANGHE MTB / GRAVEL

Domenica 12 aprile si svolgerà la 13° Granfondo Pedalanghe MTB, gara di Gran Fondo di mountain bike. La Gara è aperta ai tesserati Fci ed Enti di Promozione sportiva. Info: https://dynamic-center.it/granfondo-pedalanghe-mtb-2021/

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DRONERO: ARTE E MUSICA

Sabato 11 aprile, alle ore 16, il Museo Mallè organizza ed ospita il laboratorio creativo "Tra arte e musica al Mallè" rivolto a bambini e genitori. Ingresso gratuito. Info: www.museomalle.org/

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FOSSANO: JOUEURS DE FLUTE

Sabato 11 aprile, alle ore 21, presso l'Antica Chiesa del Salice, la Fondazione Fossano Musica organizza il concerto dell'Ensemble di flauti Joueurs de Flûte. Ospite d'eccezione della serata sarà Alberto Navarra, flautista di prestigio internazionale. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO: I’LL REMEMBER APRIL

Domenica 12 aprile alle ore 17, presso la chiesa dei Battuti Bianchi si terrà il concerto del dipartimento jazz della Fondazione Fossano Musica. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO: EVENTO SOLIDALE

Sabato 11 aprile, alle ore 21, al Centro Diurno S. Chiara Coop “Il Ramo” in via Villafalletto 24, ci sarà una serata evento dal titolo “E se la vita fosse un bicchiere mezzo pieno?”. L’evento è organizzato per la raccolta fondi in favore dei progetti della Comunità Papa Giovanni XXIII, e vedrà la presenza di mons. Derio Olivero e la musica del coro Voxes.

FOSSANO - MADDALENE: LE VIE ED MADLANA

Domenica 12 aprile con partenza alle ore 12 si terrà la passeggiata enogastronomica “Le vie ed Madlane”, tra canti e sapori” con la partecipazione delle corali. In serata merenda sinoira e DJ set con Cira.

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FRABOSA SOTTANA - PRATO NEVOSO: BIKE TO HELL

Sabato 11 aprile si terrà la decima edizione di “Bike to Hell”, gara di downhill sulla neve che ogni anno attira ciclisti da tutta Italia. Info: https://pratonevoso.com/

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: GIGANTURRA

Sabato 11 aprile, dalle ore 10, si svolgerà una gara di slalom gigante sulla Turra. Sarà una competizione divertente e goliardica, dedicata agli sciatori che vogliono sfoggiare un abbigliamento retrò e uno stile vintage. Info: 0174/242112.

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GOVONE: CASTELLO REALE

Nel week end sarà aperto il Castello Reale di Govone. Orario: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Info: www.castellorealedigovone.it

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LIMONE PIEMONTE: MOSTRA DI POSTER STORICI

Ultimo week end per visitare presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Orari: sabato 16-20/ 21-23, domenica 11-13.30/15-20. Ingresso libero.

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MAGLIANO ALFIERI: SENTI LE RANE CHE CANTANO

Domenica 12 aprile, alle ore 17, nel Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri, andrà in scena “Senti le rane che cantano, la sapienza dei canti popolari”, un viaggio musicale e narrativo, CON Paolo Cauteruccio - voce e fisarmonica, Francesca Pacileo e Nicola Olivieri - voci, Marco Sciammarella - pianoforte, chitarra, percussioni - Roberto Fabiani – batteria. Info: 351 70 56 171.

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MANTA: LETTI GEMELLI

Domenica 12 aprile, alle ore 20.45, a Santa Maria del Monastero, la rassegna teatrale “In scena” presenta lo spettacolo della compagnia Primoatto intitolato “Letti gemelli”. Info: 351 90 38 507.

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MARENE: TUT PER 'N MORT

Sabato 11 aprile, alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe, spettacolo teatrale "Tut per 'n mort", scritto e diretto da Pinuccio Bellone e Lino Grasso. A cura della compagnia Corte dei Folli. Info: https://parrocchiamarene.it/

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MONDOVÌ: FIERA DI PRIMAVERA

Sabato 11 e domenica 12 aprile, si terrà nel rione Breo, la 65a edizione della “Fiera di Primavera” con esposizioni di prodotti tipici, e “Gran Mercato di Primavera”. Stand dedicati alle eccellenze agricole e artigianali del territorio, fiori, piante, outdoor e tempo libero. Info: https://comune.mondovi.cn.it/

MONDOVÌ: ARTENATURA

Sabato 11 aprile, alle ore 15 presso Torre del Belvedere e chiesa della Missione si terrà "ArteNatura", un percorso tra gioco, osservazione e disegno. L’attività è dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Info: 011/1956 0449.

MONDOVÌ: MOSTRA DALÌ

Nel week end sarà aperta nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ: DUE PASSI PER IL PARKINSON

Sabato 11 aprile, a Carassone, con ritrovo alle ore 14.30 presso il Centro Anziani, iniziativa “…due passi per il Parkinson”, evento aperto a tutti. Alle ore 15 la passeggiata di circa un chilometro e mezzo, arricchita da soste guidate e attività motorie. Rientro alle ore 16, per un momento di approfondimento con professionisti sanitari e la presentazione del gruppo AMA “Il coraggio di osare”. A seguire è previsto un rinfresco. Info: 393 78 88 405.

MONDOVÌ: N RAM SECH

Sabato 11 aprile, alle ore 21, appuntamento con la Nuova Filodrammatica Carrucese nel salone dell’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore all’Altipiano con la commedia "‘N Ram Sech”. Ingresso libero.

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MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MONTEU ROERO: TRA SACRO E PROFANO

Sabato 11 aprile alle ore 15.30, nella limonaia, presentazione del libro di Baldassarre Molino “Monteu Villanova – dal casato al territorio”, seguirà aperitivo. Domenica 12 aprile dalle ore 10, “Giornata medievale” con cavalieri, duelli e campo medievale. Visite al castello alle ore 10,12,14 e 18. Info. www.belmonteu.it

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NEIVE - MONFORTE D’ALBA: VISITE GUIDATE NEI CENTRI STORICI

Nel week end sono possibili passeggiate guidate nei borghi di Neive e Monforte d’Alba a partire dalle ore 10.30. Info: www.incomingpiemonte.com/

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NOVELLO: MOSTRA COLLETTIVA

Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, negli spazi della Confraternita in piazza Vittorio Emanuele, sarà ancora visitabile la mostra collettiva “Ricominciamo da 100”.

NOVELLO: PER SENTÈ AN MIRA ‘D NUVEL

Domenica 12 aprile, con partenza alle ore 9 si terrà una camminata per i sentieri di Novello, in collaborazione con Pro Loco e Gruppo Alpini. Due distanze, 12 o 7 km, con accompagnamento guida naturalistica. Alle 14.30 “Benedizione del camminatore”. Info: https://www.naturaltrek.it

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PAESANA: MANGIA E CAMMINA

Sabato 11 aprile, torna "Mangia e cammina", la camminata eno-gastronomica organizzata dal Rifugio Pian Munè, con un percorso a tappe che unisce natura, gusto e tradizione tra i panorami mozzafiato della Valle Po e delizie locali. Info: www.pianmune.it/

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POCAPAGLIA: MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 12 aprile, nel cortile del municipio, il museo Rocche e Masche sarà aperto, e permetterà di scoprire le tradizioni locali, i mestieri antichi, la storia e le leggende di Pocapaglia, come la Masca Micilina. 338 36 31 675 - 328 46 43 903 - www.ecomuseodellerocche.it/it/news/191/ri-apre-il-museo-rocche-e-masche-di-pocapaglia

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RACCONIGI: VILLA BERRONI

Domenica 12 aprile, alle 14.45, visita guidata a Villa Berroni dal titolo “Curiosità e pettegolezzi a Villa Berroni”. Info: https://www.tenutaberroni.it/visite-guidate-ita

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SALUZZO: MOSTRA D’ARTE

Domenica 12 aprile, dalle ore 9.30, presso l'Ala di Ferro, seconda edizione della Mostra d'Arte. In questa giornata nel segno dell'arte, gli artisti saranno invitati a condividere le proprie opere in uno spazio aperto al pubblico più diverso. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: VISITA SPECIALE

Domenica 12 aprile, dalle ore 15, in occasione della Mostra Nazionale dell'Artigianato, MuSa Itur organizza una speciale visita guidata nel centro storico di Saluzzo, dedicata ai luoghi dell'artigianato della città. Info: 378 30 53 619.

SALUZZO: MOSTRA NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO

Nel week end proseguono gli eventi legati alla 88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it/

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SAVIGLIANO: MARGHERITA LEONE

Sabato 11 aprile, alle ore 18, presso l'Antico Palazzo Comunale di Savigliano, nell'ambito del Festival Pianistico organizzato dalla Fondazione Istituto Musicale GB Fergusio, la giovane pianista Margherita Leone si esibirà in concerto. Ingresso libero. Info: 0172/712269.

SAVIGLIANO: GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

SAVIGLIANO: Sabato 11 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, nell'ambito della rassegna dialettale Piemontese organizzata dal Comune e dalla compagnia "El Fornel", andrà in scena lo spettacolo "Premiata Merceria Spatusso" della compagnia teatrale "Il Nostro Teatro di Sinio APS". Info: 339 19 49 193.

SAVIGLIANO: VIO-LENTI

Domenica 12 aprile, alle ore 18.30, presso la Sala Crosà Neira, l'associazione Diagonal organizza la tappa locale della tournèe "Vio-lenti", spettacolo e concept album nato dalla collaborazione tra O'Zulu dei 99 Posse e la producer Caterina Bianco. Info: 333 80 12 927.

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VILLANOVA MONDOVÌ: TEATRO

Sabato 11 aprile alle ore 21, si terrà lo spettacolo teatrale "La lacrimevolissima istoria di Ser Cristofaro Piccione", presso il teatro civico "Federico Garelli". L'evento fa parte della rassegna "Primavera in teatro", organizzata dalla Pro Loco di Villanova Mondovì, in collaborazione con il Comune. Info: prolocovillanovamondovi1@gmail.com

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VILLAR SAN COSTANZO: VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 12 aprile, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.

VILLAR SAN COSTANZO: CICIU SENZA FRONTIERE