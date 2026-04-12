Sfida decisiva per l'Europa: Honda Cuneo Granda Volley in trasferta contro Vallefoglia

Ultima giornata del Girone B dei Play Off di CEV Challenge Cup in vista per la Honda Cuneo Granda Volley: sarà big match decisivo contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Si parte alle 17 di domenica 12 aprile al Pala Megabox di Pesaro, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Le Gatte sono reduci dalla vittoria al tie break contro Bergamo e guidano la classifica con 10 punti. Vallefoglia, a quota 8 punti, vuole la vittoria per centrare la finale del Play Off di CEV Challenge Cup, competizione già vinta in questa stagione. Alle biancorosse basta una sconfitta al tie break per accedere alla finale contro Chieri, mentre Vallefoglia ha bisogno di tre punti in questa ultima sfida.

"Questo weekend di pausa è servito per ricaricare un po' le batterie, tornando così in palestra con più freschezza per lo sprint finale – ha commentato Fabio Tisci in vista del match – Giocheremo contro Vallefoglia per la terza volta nell'ultimo mese e mezzo, di conseguenza le due squadre si conoscono molto bene. Nell'ultima sfida i troppi errori ci hanno condannato, portandoci a perdere una partita che, in casa nostra, avremmo potuto vincere. In trasferta non sarà facile, anche perché loro vorranno sicuramente raggiungere la finale per la Challenge Cup. Il nostro obiettivo sarà quello di limitare gli errori e proporre la nostra pallavolo, la stessa che ci ha portati a ottenere risultati molto positivi nell'ultimo mese".