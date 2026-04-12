domenica 12 aprile
Masa Pucelj, premiata MVP del match, in azione contro le Tigri
VOLLEY A1F. Cuneo, sei in finale! Superata Vallefoglia per 1-3
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Volley | 12 aprile 2026, 19:11

VOLLEY A1F. Cuneo, sei in finale! Superata Vallefoglia per 1-3

Le Gatte di coach Tisci battono anche le Tigri di Pistola e si aggiudicano così la finale dei playoff di Challenge Cup. Premiata MVP del match Masa Pucelj

Masa Pucelj, premiata MVP del match, in azione contro le Tigri

Masa Pucelj, premiata MVP del match, in azione contro le Tigri

La Honda Cuneo Granda Volley conquista la finale dei playoff di Challenge Cup. Dopo un percorso verso la terza coppa europea praticamente perfetto, con quattro vittorie e una sola sconfitta, oggi le Gatte di Tisci hanno superato per 1-3 le pesaresi di Vallefoglia, fresche vincitrici del titolo di quest'anno.

La conferma però è arrivata prima della fine della partita: alle Gatte infatti, prime in classifica con 10 punti, bastava solo un punto per aggiudicarsi la finale e così è stato. Le biancorosse hanno conquistato subito il primo set e, nonostante il calo nel secondo, sono state brave a rimanere concentrate e ad aggiudicarsi il terzo, qualificandosi matematicamente per la finale.

Inizio combattuto fin da subito, con nessuna formazione che riesce a staccare l’altra. Sorpassi e controsorpassi fino all’11 pari, quando sono le Gatte a scattare avanti, 11-13. Le padrone di casa tentano di restare agganciate, ma le biancorosse custodiscono il vantaggio, spingono sull’acceleratore e non si guardano più indietro, chiudendo 20-25.

Sotto 0-1, partenza forte delle Tigri, che con Candi firmano il 5-1. Ora è Vallefoglia a dettare ritmo e gioco, approfittando della confusione nel campo delle cuneesi per allungare 12-4. Tisci si gioca le carte Marring, Cecconello, Allaoui e Pritchard, ma Vallefoglia si porta sul 17-7 e chiude 25-14.

Ora sono le Gatte a partire meglio, 1-3 e 4-8. Le biancorosse hanno ingranato la marcia giusta e allungano 7-11. Le Tigri però non ci stanno e si portano a -1, 10-11, prima che Diop sblocchi il gioco e le Gatte tornino a macinare punti: 12-16 e 13-18. Le biancorosse salgono ora in cattedra e allungano 17-22. Le Tigri però sono ancora vive e tentano la rimonta 19-22. Le Gatte non mollano e la chiudono a muro: 20-25, le Gatte sono in finale dei Playoff di Challenge Cup!

Quarto set con dentro Allaoui, Marring, Barbaro, Pritchard e Atamah. Subito allungo Cuneo, 3-5 e 5-10. Sulle ali dell’entusiasmo, le Gatte premono sull’acceleratore: 7-14, mettendo pressione al servizio, e 11-17. Le biancorosse non si guardano più indietro e nonostante il tentativo di rimonta delle Tigri, chiudono  21-25.

Premiata MVP del match Masa Pucelj, autrice di 14 punti, di cui 1 ace e 3 muri. In doppia cifra anche Diop con 14, Rivero 13 e Keene con 10. Per Vallefoglia top scorer Bici con 13, seguita da Candi e Omoruyi a quota 11.

Le Gatte accedono così alla finale che si terrà domenica 19 aprile alle 20:00 a Chieri contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, prima classificata del girone A.

IL MATCH IN PILLOLE

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: al palleggio Bartolucci con opposta Bici, schiacciatrici Omoruyi e Ungureanu, centrali Candi e Thokbuom, libero De Bortoli.

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile opposta a Diop, centrali Keene e Koulisiani, schiacciatrici Pucelj e Rivero, libero Magnani.

PRIMO SET

Break delle padrone di casa, 3-1, subito recuperato dalle Gatte, 3-3. Si procede in parità, poi altro scatto in avanti delle Tigri, 8-5. Ancora una volta le biancorosse colmano il gap: 8-8. Thokbuom riporta avanti le sue: 11-9 e subito reazione biancorossa, 11-11. Ora è Cuneo a fare break con Koulisiani che fa la voce grossa a muro: 11-13. Sono le Gatte ora a essere avanti: 14-17 e 17-19. 17-21 e time out Pistola. Le Gatte però hanno ingranato la marcia giusta e chiudono 20-25.

SECONDO SET

Formazioni confermate per il secondo parziale. Ancora partenza forte delle Tigri, 5-1, con Candi che mette a segno due muri vincenti consecutivi. Ora sono le padrone di casa a scattare avanti: 6-2 e 8-3. 10-3 Marring rileva Pucelj, ma le Tigri non mollano: 12-4, con Cecconello, Allaoui e Pritchard per Koulisiani, Signorile e Diop. Le Gatte si aggiudicano qualche scambio, ma le Tigri sono sempre avanti: 12-6 e 16-7. Le Pesaresi non si guardano più indietro e chiudono 25-14.

TERZO SET

Confermata Cecconello. Ora sono le Gatte a partire meglio, 1-3 e 3-5. 4-8 ed è Pistola a fermare il gioco. Break delle Tigri che arrivano a -3, 6-9 e 8-11. 10-11 e ora è Tisci a chiedere time out. Le Gatte tornano a spingere: 11-14 e 12-16, con secondo timeout di Pistola. Le Tigri provano a reagire, ma le biancorosse ora dettano il gioco: 14-19 e 16-22. Vallefoglia lotta ancora e sul 19-22 Tisci ferma il gioco. Le Gatte tornano in campo concentrate e sul 20-25 vincono il set, conquistando così l’accesso alla finale.

QUARTO SET

Dentro Allaoui, Marring, Barbaro, Pritchard e Atamah. Subito allungo Cuneo, 3-5 e 5-8. Marring al servizio trascina le biancorosse: 5-11 e 7-12. Ora sono le Gatte a dettare ritmo e gioco: 10-16 e 11-17. Sul finale le Tigri tentano la rimonta, ma le cuneesi chiudono 21-25.

Irene Rolando

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