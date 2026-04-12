VOLLEY A1F. Cuneo, sei in finale! Superata Vallefoglia per 1-3

La Honda Cuneo Granda Volley conquista la finale dei playoff di Challenge Cup. Dopo un percorso verso la terza coppa europea praticamente perfetto, con quattro vittorie e una sola sconfitta, oggi le Gatte di Tisci hanno superato per 1-3 le pesaresi di Vallefoglia, fresche vincitrici del titolo di quest'anno.

La conferma però è arrivata prima della fine della partita: alle Gatte infatti, prime in classifica con 10 punti, bastava solo un punto per aggiudicarsi la finale e così è stato. Le biancorosse hanno conquistato subito il primo set e, nonostante il calo nel secondo, sono state brave a rimanere concentrate e ad aggiudicarsi il terzo, qualificandosi matematicamente per la finale.

Inizio combattuto fin da subito, con nessuna formazione che riesce a staccare l’altra. Sorpassi e controsorpassi fino all’11 pari, quando sono le Gatte a scattare avanti, 11-13. Le padrone di casa tentano di restare agganciate, ma le biancorosse custodiscono il vantaggio, spingono sull’acceleratore e non si guardano più indietro, chiudendo 20-25.

Sotto 0-1, partenza forte delle Tigri, che con Candi firmano il 5-1. Ora è Vallefoglia a dettare ritmo e gioco, approfittando della confusione nel campo delle cuneesi per allungare 12-4. Tisci si gioca le carte Marring, Cecconello, Allaoui e Pritchard, ma Vallefoglia si porta sul 17-7 e chiude 25-14.

Ora sono le Gatte a partire meglio, 1-3 e 4-8. Le biancorosse hanno ingranato la marcia giusta e allungano 7-11. Le Tigri però non ci stanno e si portano a -1, 10-11, prima che Diop sblocchi il gioco e le Gatte tornino a macinare punti: 12-16 e 13-18. Le biancorosse salgono ora in cattedra e allungano 17-22. Le Tigri però sono ancora vive e tentano la rimonta 19-22. Le Gatte non mollano e la chiudono a muro: 20-25, le Gatte sono in finale dei Playoff di Challenge Cup!

Quarto set con dentro Allaoui, Marring, Barbaro, Pritchard e Atamah. Subito allungo Cuneo, 3-5 e 5-10. Sulle ali dell’entusiasmo, le Gatte premono sull’acceleratore: 7-14, mettendo pressione al servizio, e 11-17. Le biancorosse non si guardano più indietro e nonostante il tentativo di rimonta delle Tigri, chiudono 21-25.

Premiata MVP del match Masa Pucelj, autrice di 14 punti, di cui 1 ace e 3 muri. In doppia cifra anche Diop con 14, Rivero 13 e Keene con 10. Per Vallefoglia top scorer Bici con 13, seguita da Candi e Omoruyi a quota 11.

Le Gatte accedono così alla finale che si terrà domenica 19 aprile alle 20:00 a Chieri contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, prima classificata del girone A.

IL MATCH IN PILLOLE

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: al palleggio Bartolucci con opposta Bici, schiacciatrici Omoruyi e Ungureanu, centrali Candi e Thokbuom, libero De Bortoli.

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile opposta a Diop, centrali Keene e Koulisiani, schiacciatrici Pucelj e Rivero, libero Magnani.

PRIMO SET

Break delle padrone di casa, 3-1, subito recuperato dalle Gatte, 3-3. Si procede in parità, poi altro scatto in avanti delle Tigri, 8-5. Ancora una volta le biancorosse colmano il gap: 8-8. Thokbuom riporta avanti le sue: 11-9 e subito reazione biancorossa, 11-11. Ora è Cuneo a fare break con Koulisiani che fa la voce grossa a muro: 11-13. Sono le Gatte ora a essere avanti: 14-17 e 17-19. 17-21 e time out Pistola. Le Gatte però hanno ingranato la marcia giusta e chiudono 20-25.

SECONDO SET

Formazioni confermate per il secondo parziale. Ancora partenza forte delle Tigri, 5-1, con Candi che mette a segno due muri vincenti consecutivi. Ora sono le padrone di casa a scattare avanti: 6-2 e 8-3. 10-3 Marring rileva Pucelj, ma le Tigri non mollano: 12-4, con Cecconello, Allaoui e Pritchard per Koulisiani, Signorile e Diop. Le Gatte si aggiudicano qualche scambio, ma le Tigri sono sempre avanti: 12-6 e 16-7. Le Pesaresi non si guardano più indietro e chiudono 25-14.

TERZO SET

Confermata Cecconello. Ora sono le Gatte a partire meglio, 1-3 e 3-5. 4-8 ed è Pistola a fermare il gioco. Break delle Tigri che arrivano a -3, 6-9 e 8-11. 10-11 e ora è Tisci a chiedere time out. Le Gatte tornano a spingere: 11-14 e 12-16, con secondo timeout di Pistola. Le Tigri provano a reagire, ma le biancorosse ora dettano il gioco: 14-19 e 16-22. Vallefoglia lotta ancora e sul 19-22 Tisci ferma il gioco. Le Gatte tornano in campo concentrate e sul 20-25 vincono il set, conquistando così l’accesso alla finale.

QUARTO SET

Dentro Allaoui, Marring, Barbaro, Pritchard e Atamah. Subito allungo Cuneo, 3-5 e 5-8. Marring al servizio trascina le biancorosse: 5-11 e 7-12. Ora sono le Gatte a dettare ritmo e gioco: 10-16 e 11-17. Sul finale le Tigri tentano la rimonta, ma le cuneesi chiudono 21-25.