Volley / A3M: al PalaSanGiorgio Savigliano torna avanti nella serie

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non fallisce l’appuntamento con la vittoria in gara-3, riportandosi in vantaggio nella serie playoff contro Terni. Di fronte al numeroso pubblico amico del PalaSanGiorgio, i ragazzi di Andrea Berra s’impongono 3-1, dimostrando a tratti anche una buona superiorità nel gioco.

La sfida playout ora percorre l’Italia a ritroso. Gara-4 si disputerà, infatti, al Palazzetto dello Sport di Terni domenica 19 aprile alle ore 20. Se Savigliano vince, sarà salvezza; in caso di vittoria umbra si deciderà tutto in gara-5 a Cavallermaggiore sabato 25 aprile.

Cronaca del match

Al netto del passaggio a vuoto nel terzo set, Savigliano dimostra complessivamente di averne di più. Nel primo parziale, i biancoblù sono avanti da subito e, nel finale, sfruttano gli errori al servizio di Terni per passare in vantaggio. Più netto il divario nel secondo, con il pacchetto di centrali sugli scudi e il divario che si fa ancora più ampio. Nel terzo si resta punto a punto, ma la reazione d’orgoglio degli umbri fa la differenza per tenere vivo l’incontro. Equilibrio che regna solo nei primi istanti del quarto, invece, perché il Monge-Gerbaudo mette la freccia e non si fa più riprendere, chiudendo addirittura con un vantaggio a due cifre.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra conferma il sestetto tipo, con la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti in posto 4, Rainero e Bonola al centro. Liberi alternati Rabbia, in difesa, e Galaverna, in ricezione.

Coach Cristiano Camardese risponde con Catinelli Guglielminetti in cabina di regia e Martinez opposto; Hristov e Ciupa in posto 4, Biasotto e Picardo al centro. Libero Broccatelli.

Primo set

Il primo strappo è piemontese, con l’ace di Schiro, il primo della partita in generale, che vale il +3: 9-6 e primo time-out per Terni. Due lungolinea di Rossato aggiornano il massimo vantaggio: prima +4 sul 14-10, quindi +5 sul 17-12. Complici alcune ricezioni non perfette in casa Monge-Gerbaudo, però, Terni si riavvicina fino al -2, costringendo Berra a fermare precauzionalmente il gioco (18-16). Il monster-block di Bonola su Ciupa regala quattro set-point ai padroni di casa, con Camardese che si gioca il secondo time-out per riorganizzare i suoi. L’ace del subentrato Caporossi annulla il primo, ma sulla seconda Schiro con intelligenza salta a rete e chiude i conti con un insolito tocco mancino: 25-22.

Secondo set

L’inizio del secondo parziale è in equilibrio, quindi, sul 6-5 per Savigliano, gli animi si scaldano. Terni lamenta un’invasione di Rainero e riceve ben due cartellini rossi, con il punteggio che scivola sull’8-5. Il primo tempo out di Biasotto vale il +4 per i cuneesi, con Camardese che richiama i suoi in panchina. Al rientro in campo, però, Schiro mura Martinez, seguito dal muro di Bonola su Caporossi: 14-8. Camardese corre ai ripari inserendo Troiani per Catinelli in regia, ma la prima palla del palleggiatore porta a un nuovo muro di Bonola su Ciupa (15-8). Il Monge-Gerbaudo naviga a lungo con otto punti di vantaggio e chiude i conti subito, con il muro di Bonola su Ciupa. 25-16 e 2-0.

Terzo set

Gli ospiti ritornano in campo con il sestetto tipo dopo alcune rotazioni nel cuore del secondo parziale e sono i primi a guadagnare terreno. Due decisioni arbitrali contestate, questa volta a svantaggio di Savigliano, consentono, infatti, agli umbri di portarsi sul +3 (9-12). Coach Berra richiama i suoi per riordinare le idee e la scelta paga, perché, ottenuto il cambio palla, Schiro al servizio ristabilisce subito la parità (12-12). Due ace consecutivi di Catinelli Guglielminetti, uno dei quali favorito da un tocco beffardo della rete, favoriscono il nuovo strappo umbro (14-16). Si ritorna a giocare quasi punto a punto, ma la Volley Academy ha il merito di restare sempre davanti e di chiuderla nel momento-clou. Troiani regala cinque palle-set ai suoi, ed è Martinez a concretizzare la terza: 22-25 e gara riaperta.

Quarto set

Riorganizzate le idee, sono i Berra-boys a partire forte: il muro di Rossato su Martinez e il successivo ace di Schiro, spianano la strada all’allungo, completato dal bell’attacco dello stesso Rossato (9-4). In campo c’è Ballan, già subentrato nel terzo set a Rainero, trova il muro del +6 (11-5). Terni prova un timido rientro fino al -2, ma il Monge-Gerbaudo, dopo un passaggio a vuoto, ricomincia a correre e scappa via. Ci pensano i centrali: Ballan mura Caporossi, quindi Bonola trova l’ace del 22-14. La pipe di Schiro porta addirittura il vantaggio a +9 (23-14). Un’altra pipe del numero 4 chiude i conti: 25-15 e 3-1, con Savigliano che torna avanti nella serie.

Il post-gara. Al termine del match, come MVP è premiato Paolo Bonola, che riceve la maglia griffata Volley & Sport e una bottiglia di succo di mela offerta dall’Azienda agricola Dutto. Per il centrale 15 punti complessivi e tanta soddisfazione: “Siamo stati bravi a far passare le scorie lasciate dalla sconfitta in gara-2, favoriti anche dalla settimana di stop per Pasqua. Oggi non è stata facile, ma tutta la squadra ha avuto la lucidità per emergere il alcuni fondamentali e riportarsi in vantaggio. Ora torniamo in un palazzetto non facile, con la speranza di chiudere i conti”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Terni Volley Academy 3-1

Parziali: 25-22, 25-16, 22-25, 25-15

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 19, Schiro 20, Sacripanti 10, Rainero 3, Bonola 15, Rabbia (L); Galaverna (L2), Carlevaris, Ballan 5, Girotto; N.E. Guiotto, Quaranta, Bacco. All. Berra.

Terni Volley Academy: Catinelli Guglielminetti 5, Martinez 18, Hristov 1, Ciupa 6, Biasotto 8, Picardo 8, Broccatelli (L); Troiani 1, Caporossi 13; N.E. Bontempo, Mugnolo, Broccatelli (L2). All. Cristiano Camardese.

Durata set: 32’, 24’, 27’, 24’.