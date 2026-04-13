Revello investe su viabilità e turismo: cantieri aperti e nuova area camper

A Revello proseguono i lavori di ripristino e miglioramento del territorio, con interventi che interessano sia la viabilità sia l’accoglienza turistica.

“Sul fronte delle infrastrutture stradali – spiegano dal Comune - sono in corso importanti opere di sistemazione dell’intero sedime stradale in diverse vie del paese, tra cui via Spina, via Polidoro, via Basse, via Brigna e via Vecchia Valle. I lavori si rendono necessari a seguito degli interventi effettuati da Enel, che in alcuni casi riguardano nuovi allacciamenti e, in altri, installazioni legate a impianti fotovoltaici. L’obiettivo è garantire un ripristino completo e uniforme delle carreggiate, migliorando sicurezza e qualità della viabilità per residenti e utenti.

Parallelamente, arrivano buone notizie anche sul fronte dello sviluppo turistico. Il Comune di Revello è infatti tra i beneficiari di un bando promosso dalla Regione Piemonte per il turismo itinerante, ottenendo un finanziamento di 56.400 euro.

“Il contributo – continua dall’amministrazione comunale - rientra in un progetto più ampio che coinvolge 68 comuni piemontesi, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro destinati a valorizzare il turismo in movimento.

Grazie a queste risorse, sono già iniziati i lavori in una porzione di piazza Don Bosco, dove sorgerà una nuova area camper attrezzata. Il progetto prevede la realizzazione di cinque stalli, un’area di carico e scarico, una zona picnic con due tavoli, una colonnina per la ricarica elettrica e la sistemazione della pavimentazione.

Si tratta di interventi concreti che, passo dopo passo, contribuiscono a rendere Revello sempre più accogliente, funzionale e sicura, sia per i cittadini sia per i visitatori. Un segnale positivo di attenzione al territorio e di investimento nel suo futuro”.