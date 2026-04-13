Vinum Alba 2026: al Vinitaly il lancio della 48ª edizione

Presentata ufficialmente oggi al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere, rinnovarsi e rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole piemontesi, valicando i confini cittadini per vivere anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato.

Dopo il riconoscimento di Fiera Internazionale, Vinum Alba consolida il proprio posizionamento con un’edizione che segna un nuovo traguardo: 16 Consorzi di tutela coinvolti (Consorzio Alta Langa DOCG, Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Consorzio dell’Asti DOCG, Consorzio di Tutela del Roero, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Consorzio di Tutela del Gavi, Consorzio di Tutela Vini d’Acqui, Consorzio di Tutela Vini DOC Caluso Carema Canavese, Consorzio Colline del Monferrato Casalese, Consorzio di Tutela Vini Colli Tortonesi, Consorzio di Tutela Vini DOC Pinerolese, Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG, Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, Consorzio del Vermouth di Torino, Consorzio di Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo), il numero più alto mai registrato, a testimonianza di un sistema che cresce in coesione, qualità e visione condivisa. Un percorso che riflette l’evoluzione della manifestazione, già emersa con forza nelle edizioni precedenti, sempre più capaci di mettere in dialogo territorio, turismo e cultura del vino.

Accanto alle degustazioni, Vinum Alba propone un calendario ricco di esperienze, capace lo scorso anno di attirare un pubblico giovane (il 65% dei wine lovers partecipanti a Vinum ha tra i 18 e i 35 anni), consapevole e appassionato, proveniente da 22 Paesi nel mondo. Dallo Street Food ëd Langa ai laboratori di degustazione, dalle cene tematiche ai tour tra cantine e paesaggi UNESCO, fino alle attività dedicate alle famiglie: ecco una panoramica delle esperienze proposte, tutte indicate sul sito www.vinumalba.com.

NEL CUORE DEGLI EVENTI

Dalle 10.30 alle 20.00, per tutte le giornate della manifestazione (sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio), la Città di Alba accoglierà i visitatori in un percorso enologico diffuso.

Piazza Medford, all’interno del Palazzo Mostre e Congressi intitolato a Giacomo Morra, sarà il cuore dei rossi delle Langhe, con Barolo, Barbaresco e Alta Langa DOCG proposti nella Lounge dedicata.

Via Snider ospiterà i bianchi delle Langhe, il Dolcetto nelle sue varie declinazioni, il Vermouth di Torino IGP e il vino Valelapena, esempio concreto di formazione professionale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Il Cortile della Maddalena offrirà una panoramica completa sui vini del Monferrato, sui due alfieri della Sinistra Tanaro – Roero Arneis DOCG e Roero DOCG – e sulle proposte enologiche di tutti gli altri territori piemontesi.

Piazza Michele Ferrero, infine, vedrà protagonisti l’Asti Spumante DOCG, il Moscato d’Asti DOCG e le grappe piemontesi.

Un viaggio tra oltre 200 produttori e centinaia di etichette, in un’esperienza che unisce degustazione, racconto e incontro. Il prezzo è di 29 euro per il carnet che comprende calice di vetro e taschina portacalice, alcoltest monouso, 10 degustazioni e buoni sconto; il coupon lounge comprende invece 3 degustazioni al prezzo di 20 euro.

FORUM GLOBALE SULLA SOSTENIBILITÀ

Ad aprire la manifestazione, il 24 aprile al Castello di Grinzane Cavour, sarà il primo Forum Globale sulla Sostenibilità “From Vision to Action”, promosso dall’Ente Fiera di Alba, prima tappa concreta del percorso avviato lo scorso ottobre con la sottoscrizione del Memorandum d’intesa con UNITAR, l’Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca. Un evento internazionale che porterà nel cuore delle Langhe istituzioni accademiche, imprese multinazionali ed esperti da tutto il mondo, con l’obiettivo di trasformare idee e visioni in azioni concrete per uno sviluppo sostenibile. Un vero e proprio posizionamento strategico che rafforza il ruolo del territorio come laboratorio internazionale di innovazione e responsabilità.

MAGNUM PARTY BY ALTA LANGA DOCG

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 25 aprile (dalle 18.00 alle 20.00), la Sala Beppe Fenoglio ospiterà il Magnum Party by Alta Langa DOCG: un aperitivo informale con degustazione di cinque calici a scelta tra le magnum di Alta Langa, accompagnati da stuzzichini, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Un momento pensato per vivere Vinum in modo leggero e condiviso, brindando con le alte bollicine piemontesi al costo di 25 euro.

VINUM IN CANTINA

Un’esperienza pensata per raccontare il territorio in un pomeriggio che unisce scoperta, narrazione e piacere gastronomico, alla ricerca dell’anima più autentica della cantina ospitante. Vinum in cantina è un percorso guidato attraverso gli ambienti di produzione e affinamento, dove profumi, materiali e racconti si intrecciano per svelare la storia, la filosofia e il metodo della cantina ospitante, seguiti da una degustazione dedicata ai vini selezionati della cantina, accompagnati da assaggi d’eccellenza creati da rinomati chef: Paolo Griffa presso la Cantina Angelo Negro, Luca Zecchin da Agricola Brandini, Fernando Tommaso Forino nella Cantina Moscone e Luigi Taglienti nella Cantina Domenico Clerico.

CORSI DI CUCINA

Nel suggestivo Taste Lab – Castello di Roddi, confermati gli esclusivi corsi teorico-pratici di cucina. Guidati dagli chef stellati Pasquale Laera, Federico Gallo e Davide Palluda, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a realizzare piatti iconici, scoprendo tecniche e segreti della grande gastronomia. Le lezioni si svolgono in sette postazioni professionali in acciaio, dotate di attrezzature all’avanguardia, per un’esperienza coinvolgente e interattiva.

VINUM A TAVOLA

Sempre presso il Taste Lab – Castello di Roddi, Vinum a tavola propone quattro cene per vivere un’esperienza enogastronomica esclusiva che unisce alta cucina e grandi vini del Piemonte. Tavoli conviviali dove poter vivere percorsi gourmet curati da chef di rilievo del panorama nazionale (Paolo Griffa, Alessandro Rossi, Luigi Taglienti e Federico Zanasi), accompagnati da abbinamenti studiati per esaltare ogni piatto. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier sarà possibile scoprire i migliori vini DOC e DOCG piemontesi, serviti al calice, sperimentando il food pairing ideale durante tutta la cena.

STREET FOOD

Lo Street Food ëd Langa – curato dai volontari dei Borghi cittadini, sotto il cappello della Giostra delle Cento Torri, insieme all’Accademia Alberghiera di Alba e all’Associazione Macellai Albesi – celebra l’autenticità della cucina piemontese con materie prime locali e prodotti d’eccellenza: un’esperienza unica per assaporare la tradizione in versione finger food di altissima qualità, scoprendo il centro storico cittadino.

VINUM LAB

Format ormai consolidato, torna anche Vinum Lab, con la finalità di fornire le basi per una corretta degustazione del vino. Un’occasione imperdibile per approfondire le basi della degustazione del vino attraverso laboratori tematici guidati da esperti sommelier AIS, insieme alle proposte di abbinamento tra vini e formaggi rappresentativi della tradizione piemontese.

VINUM BIMBI

Per tutta la durata della manifestazione, Vinum Bimbi proporrà attività educative e ludiche dedicate ai più piccoli, per avvicinarli alla cultura del territorio. Un’area bimbi, a ingresso gratuito, attrezzata con giochi didattici realizzati artigianalmente in legno e materiali naturali. Uno spazio dedicato al divertimento e alla scoperta, dove i piccoli visitatori, insieme ai loro genitori, potranno conoscere in modo giocoso e coinvolgente le magiche colline di Langhe, Roero e Monferrato, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO.

VINUM OFF

Novità assoluta di quest’anno, nasce Vinum Off, il nuovo format serale che animerà il centro storico nelle serate di sabato 25 aprile e sabato 2 maggio. Musica dal vivo, intrattenimento e proposte dei locali trasformeranno piazza Falcone, via Vittorio Emanuele II e piazza San Giovanni in luoghi di incontro e convivialità, prolungando l’esperienza di Vinum oltre l’orario delle degustazioni.

CENE CON IL VIGNAIOLO

Tra le novità più autentiche dell’edizione 2026, le Cene con il Vignaiolo: ristoranti del centro storico proporranno menu degustazione abbinati ai vini di produttori ospiti, presenti in sala per raccontare direttamente il proprio lavoro. Un’occasione unica per vivere il vino attraverso il dialogo con chi lo produce, in un contesto intimo e conviviale.

IL VINO CHE CAMBIA CLIMA

Tra gli appuntamenti di approfondimento, sabato 2 maggio alle 14.30, presso il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, il convegno “Il vino che cambia clima: maturazione e nuove strategie di equilibrio”, dedicato alle sfide del cambiamento climatico nel settore vitivinicolo. Un momento di confronto tra esperti e operatori per riflettere sulle nuove strategie produttive e sul futuro del vino.

EVENTI COLLATERALI

Ad arricchire il programma di Vinum 2026, un calendario di appuntamenti collaterali pensati per scoprire Alba e il territorio da nuove prospettive: 45 metri sopra Alba, Alba Sotterranea, Alba Walking Tour, Occhi aperte e menti sveglie!, la Caccia al tesoro nelle Langhe, Bandiere per un amico, la rassegna musicale Bacco & Orfeo, l’International Jazz Day, l’evento benefico “Bimbi a bordo: emozioni su due ruote e solidarietà”, mostre, visite guidate tra arte e storia e altri percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico. Un’offerta che affianca il programma principale, ampliando le possibilità di vivere il territorio tra vino, cultura e turismo.

LE DICHIARAZIONI

Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera di Alba

“Vinum Alba 2026 è il risultato di un percorso di crescita che guarda lontano. Il numero record di Consorzi coinvolti testimonia la forza di un sistema che ha scelto di fare squadra, valorizzando la straordinaria ricchezza vitivinicola del Piemonte. Ma questa edizione segna un cambio di paradigma con una visione strutturata: con il Forum sulla sostenibilità apriamo a una dimensione internazionale ancora più ampia, mettendo in dialogo vino, innovazione e responsabilità. Vinum Alba non è solo un evento: è una piattaforma che racconta un territorio e lo proietta nel futuro, mantenendo salde le proprie radici”.

Alberto Gatto, sindaco della Città di Alba, e Caterina Pasini, assessora albese al Turismo

“Vinum Alba rappresenta ogni anno l’inizio simbolico della stagione per la nostra città: è il momento in cui Alba torna a riempirsi di energie, incontri e opportunità, dando il via a un calendario ricco di eventi e accogliendo visitatori da tutta Italia e dall’estero. Questa manifestazione è una straordinaria vetrina delle nostre eccellenze vitivinicole, una grande enoteca a cielo aperto che negli anni è cresciuta fino a diventare un appuntamento internazionale, capace di parlare a un pubblico sempre più ampio, giovane e attento alla qualità. Ma Vinum Alba è soprattutto una festa di comunità: il risultato della passione e dell’impegno condiviso di produttori, consorzi, borghi, volontari e operatori. È grazie a questo spirito di collaborazione che l’evento continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo forte il legame con il territorio. Invitiamo tutti a vivere Vinum Alba 2026 come un’esperienza autentica, che unisce vino, cultura e convivialità, e che racconta al meglio l’identità e il futuro della nostra città”.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore regionale a Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi

“Fra i grandi meriti che fanno di ‘Vinum Alba’ uno dei più importanti appuntamenti del Piemonte – insignito anche della qualifica di Fiera Internazionale – c’è la sua capacità di crescere, cambiare e guardare lontano. Quella che fin dalla prima edizione, ormai quasi mezzo secolo fa, è la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia oggi è molto più che una vetrina eccezionale per scoprire i grandi vini del Piemonte e le storie dei loro produttori. Percorsi tematici attraverso vie e piazze storiche di Alba e sulle colline Patrimonio Unesco, degustazioni in cantina assieme a grandi chef, street food, cene con il vignaiolo, aperitivi, corsi di cucina, dibattiti e momenti di studio dedicati alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Un approccio a 360° che reinterpreta in modo contemporaneo il legame fra vino, enogastronomia, turismo, scoperta del territorio e del paesaggio, una formula capace di offrire un’esperienza entusiasmante che rappresenta in tutta la sua ricchezza l’anima internazionale e l’accoglienza del Piemonte”.