Chiusura di via Tortora a Mondovì: modifiche alla viabilità, ma rimane attiva la linea 3 Breo-Piazza in via Vico

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 13 aprile, e fino al termine dei lavori di demolizione dell’Istituto “G. Baruffi” (previsto indicativamente per il prossimo 30 maggio), è stato istituito il divieto di transito anche pedonale di via Enzo Tortora nei pressi dell’edificio stesso e, in particolare, nel tratto compreso tra il civico 42 e il civico 48. Per agevolare gli spostamenti quotidiani di fruitori e residenti, l’Amministrazione comunale ha stabilito di sospendere fino al 30 maggio la ZTL di via delle Scuole e l’Area Pedonale Urbana (APU) davanti ai Portici Sottani di piazza Maggiore nei soli giorni feriali, mantenendole invariate nei giorni festivi (dalle ore 13.00 alle ore 24.00). Nessuna modifica, invece, per l’APU dei Portici Soprani di piazza Maggiore che continuerà a seguire il tradizionale orario estivo, ovvero tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 24.00; la domenica e i giorni festivi dalle ore 13.00 alle ore 24.00.

Contrariamente a quanto preannunciato nei giorni scorsi e sempre nell’ottica di ridurre i disagi per i residenti, però, dal 14 aprile fino alla riapertura di via Tortora verranno mantenute alcune fermate della Linea 3 “Breo-Piazza” del trasporto pubblico locale. In particolare, un’apposita navetta elettrica sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30, con fermata tradizionale in via Vico e nuova fermata in via Vico 3 (in sostituzione di piazza Maggiore). Rimarranno, invece, soppresse fino al 30 maggio le fermate di via Carassone, via Ospedale, piazza IV Novembre e via Tortora.

"Consapevoli dei disagi che la nuova chiusura di via Tortora avrebbe comportato alla viabilità del quartiere - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Trasporti Gabriele Campora - abbiamo deciso di sospendere nei giorni feriali la ZTL di via delle Scuole e l’APU davanti ai Portici Sottani. Grazie al lavoro della Polizia Locale, alla disponibilità del gestore del trasporto pubblico e facendo seguito ad alcune segnalazioni giunteci dai cittadini, siamo inoltre riusciti a mantenere due fermate nel centro storico, evitando che le corse finissero in piazza d’Armi. La navetta elettrica, infatti, percorrerà tutta via Vico per poi svoltare in via Giolitti, garantendo così una maggior incisività del servizio".

"«La soluzione ipotizzata ci è sembrata la più ragionevole e la meno impattante sull’utenza» la conclusione della comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti. «L’effettiva bontà del servizio, tuttavia, dipenderà molto dal senso civico collettivo: un’eventuale sosta irregolare in via Giolitti, infatti, potrebbe impedire il transito alla navetta e comportare un blocco parziale della circolazione. Fin da ora, dunque, invitiamo gli utenti a rispettare il più possibile la segnaletica orizzontale e il perimetro dei singoli stalli. Per eventuali dubbi o specifiche informazioni, siamo sempre reperibili allo 0174.559205".