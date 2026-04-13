SCHERMA / Cuneo Scherma Academy, Fontana sfiora il podio alla prova nazionale Under 14

La Cuneo Scherma Academy continua a crescere e a dimostrarlo dove conta di più: in pedana, nei grandi appuntamenti nazionali. Alla 2ª Prova Nazionale Under 14 di fioretto, uno dei contesti più competitivi della stagione, gli atleti cuneesi hanno confermato il proprio valore confrontandosi con i migliori schermidori italia.

Il risultato di punta porta la firma di Tommaso Fontana, straordinario 5° classificato nella categoria Giovanissimi, a una sola stoccata dal podio. Un piazzamento di altissimo livello, costruito con un percorso impeccabile: girone perfetto con sole vittorie e una gara gestita con maturità da atleta di vertice. Un risultato che conferma quanto già visto nelle ultime settimane: campione regionale e atleta selezionato ai CAF Piemonte, oggi tra i migliori in Italia.

Accanto a lui, nella stessa categoria, anche Tommaso Maino ha confermato l’eccellente stato di forma del gruppo, chiudendo al sedicesimo posto in una gara con oltre cento partecipanti. Vicecampione regionale e anche lui selezionato CAF, ha dimostrato solidità e continuità, contribuendo a rafforzare l’immagine di una squadra compatta e competitiva.

Buoni segnali arrivano anche dalle altre categorie. Simone Di Gioia, tra gli Allievi e convocato ai CAF Piemonte, ha sfiorato l’ingresso nei migliori 32 mostrando una crescita costante.

Tra le Bambine, Alessia Carrillo ha superato il primo assalto di diretta prima di fermarsi nel tabellone dei 32, mentre Giorgia Audisio, all’esordio in una gara nazionale, ha disputato una prova convincente, mettendo in evidenza carattere e determinazione.

Risultati che non arrivano per caso, ma che sono il frutto di un lavoro continuo e strutturato portato avanti in sala scherma fin dall’inizio della stagione. Sotto la guida dei Maestri Juan Paz y Mino e Umberta Riboldi, insieme al preparatore atletico Francesco Belmondo, la crescita degli atleti è costante sia dal punto di vista tecnico che fisico. La qualità del lavoro emerge anche nelle categorie superiori.

Alla recente prova regionale di Agliè, gli atleti cadetti della società hanno conquistato importanti qualificazioni alle prove nazionali di Riccione: Matteo Maino e Osea Martini saranno presenti nella prova Silver, mentre Marika Botta, grazie al terzo posto regionale, parteciperà alla prova Gold. Un risultato che conferma la profondità e la continuità del vivaio.

E mentre qualcuno parla di futuro, la risposta arriva chiara dalla pedana: la Cuneo Scherma Academy non segue il movimento. Lo sta guidando. Il presente della scherma a Cuneo e in Piemonte ha già un nome. E il futuro sta andando nella stessa direzione.