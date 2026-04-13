TENNISTAVOLO / L'A4 Tonoli – Scotta Verzuolo è campione d'Italia Master

La formazione Master di serie A1 dell’A4 Tonoli – Scotta si è aggiudicata il titolo Italiano, trionfando nei play off scudetto disputatisi a Salsomaggiore Terme domenica 12 aprile.

La squadra verzuolese ha dapprima superato per 3-1 la compagine toscana del Phisis Cascina, qualificandosi per la finalissima con l’Aon Milano che in semifinale aveva prevalso per 3-0 sul Casper Reggio Calabria.

Il match con il Milano, come da pronostico, è stato molto combattuto, ma i verzuolesi sono riusciti ad imporsi per 3-1.

L’A4 Tonoli- Scotta si è portata in vantaggio grazie al successo per 3-2 di Anastasios Riniotis su Roberto Negro. I lombardi hanno però subito pareggiato con Stefano Tomasi che ha superato per 3-2 Mattia Garello. Nel doppio Alessandro Soraci ed Anastasios Riniotis hanno avuto la meglio, sempre per 3-2, sul duo Tomasi-Negro, portando il punteggio sul 2-1. Il punto decisivo veniva quindi conquistato da Riniotis che prevaleva per 3-0 su Tomasi.

Questo titolo tricolore impreziosisce ulteriormente una stagione ricchissima di soddisfazioni per la società verzuolese che ha già vinto con le sue formazioni i campionati nazionali di serie B1 e B2.

Nei giorni precedenti erano inoltre in programma, sempre a Salsomaggiore Terme, i campionati italiani di singolo e di doppio delle varie categorie Master che hanno visto i portacolori dell’A4 conquistare tre medaglie d’argento e tre di bronzo. Le medaglie d’argento sono arrivate tutte grazie a Myriam Rosso che è salita sul 2° gradino del podio nelle gare di singolo, di doppio femminile e di doppio misto. Due medaglie di bronzo sono invece state conquistate da Mattia Garello che è salito sul 3° gradino del podio nelle gare di doppio misto e di doppio maschile. Il terzo bronzo è infine arrivato grazie ad Alessandro Soraci nella gara di singolo.