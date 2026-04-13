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Politica | 13 aprile 2026, 13:42

Violenza di gruppo a Bra, Marro: “Serve educazione sessuo-affettiva e un impegno politico reale”

La consigliera regionale di Avs: "Occorre parlare di patriarcato senza dover assistere all’insopportabile ironia di chi non lo vive sulla propria pelle e finge che non esista"

Giulia Marro, consigliera regionale Avs

Giulia Marro, consigliera regionale Avs

In merito alla vicenda dello stupro di gruppo per cui sono imputati tre ex calciatori del Bra Calcio, interviene la consigliera regionale Giulia Marro (Avs).

"Dopo la notizia della violenza, i commenti offensivi e gli attacchi rivolti alla ragazza coinvolta, ancora una volta esposta e colpevolizzata, emergono ora dettagli delle conversazioni scambiate nella chat della squadra, dove il video della violenza è stato condiviso. E il problema si palesa così in tutta la sua gravità. La questione non è il calcio - afferma Marro - né le etichette con cui si tenta di semplificare e appiattire la realtà, né tantomeno le mele marce. È necessario affrontare il problema in modo strutturale. Abbiamo bisogno di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ma anche fuori. Negli ambienti sportivi, nei luoghi di incontro, formazione e svago. 

Abbiamo bisogno di parlare di patriarcato, senza dover assistere ancora una volta all’insopportabile ironia di chi non lo vive sulla propria pelle e finge che non esista. Serve un impegno politico, a tutti i livelli. 

Se non si prende sul serio l’emergenza che abbiamo davanti si diventa parte del problema. Per questo continueremo a lavorare affinché nei luoghi decisionali siedano persone che non nascondano la testa sotto la sabbia per comodità, ignoranza o cattiveria".

C. S.

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