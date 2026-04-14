Saluzzo accende il Giro d’Italia Women 2026: il 21 aprile la presentazione ufficiale del “Grande Arrivo”

Sarà una serata di grande energia e partecipazione quella in programma il prossimo 21 aprile al Teatro Magda Olivero, dove verrà presentata ufficialmente la tappa Saluzzo–Saluzzo del Giro d’Italia Women 2026 in programma domenica 7 giugno 2026. Un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi della primavera saluzzese, capace di unire sport, territorio e comunità in un’unica, coinvolgente narrazione.

A partire dalle ore 20.30, il pubblico sarà accolto in un’atmosfera elegante e dinamica, tra musica dal vivo, momenti fotografici e un raffinato red carpet che accompagnerà l’ingresso degli ospiti. La conduzione, affidata a Roberto Busso, guiderà una serata ritmata e ricca di contenuti, alternando video emozionali, interviste e racconti dal vivo.

Cuore dell’evento sarà la presentazione tecnica della tappa, che porterà il pubblico dentro il percorso attraverso immagini e suggestioni, valorizzando il legame tra Saluzzo, il territorio del Monviso e il grande ciclismo internazionale.

Grande attesa per la presenza dell’ospite d’onore, Elisa Balsamo, simbolo di eccellenza del ciclismo italiano e orgoglio del territorio, protagonista di un’intervista dedicata che rappresenterà il momento più emozionante della serata.

Accanto a lei, saliranno sul palco rappresentanti istituzionali, amministratori locali, sindaci dei comuni attraversati dalla tappae numerosi protagonisti del ciclismo della provincia di Cuneo, in un racconto corale che abbraccia oltre sessant’anni di storia sportiva. Spazio anche agli sponsor e alle realtà locali, chiamati a contribuire a un progetto che valorizza il territorio attraverso lo sport.

«Portare il Giro d’Italia Women a Saluzzo significa accendere i riflettori su un territorio che ha una profonda cultura sportiva e una grande capacità organizzativa», dichiara Flavio Borgna, in rappresentanza di EPT (Eventi – Persone – Territorio), società organizzatrice dell’evento e Comitato di Tappa. «Questa serata nasce per coinvolgere la comunità, creare aspettativa e far sentire tutti parte di un progetto importante, che va oltre la gara e diventa racconto, identità e opportunità per il territorio».

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Roberto Busso, Ambassador dell’evento: «Il Giro è sempre qualcosa di speciale, ma quando incontra una città come Saluzzo si crea un’energia unica. Questa presentazione vuole essere un momento autentico, capace di trasmettere emozioni vere e avvicinare le persone al ciclismo femminile, che oggi rappresenta uno dei movimenti più belli e in crescita dello sport internazionale».

L’evento, organizzato da EPT con il coinvolgimento delle istituzioni e delle principali realtà del territorio, si articolerà in un format dinamico e coinvolgente, studiato per mantenere alto il ritmo e l’attenzione del pubblico: dall’apertura emozionale con video dedicati a Saluzzo e al Monviso, fino alla chiusura musicale e ai momenti di incontro con gli ospiti.

La serata è aperta alla cittadinanza fino a esaurimento posti (capienza 274 posti), e rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera del Giro, incontrare i protagonisti e sentirsi parte di un evento di respiro internazionale.

Il Giro d’Italia Women parte da qui: Saluzzo è pronta a rispondere con entusiasmo, passione e partecipazione.

Link iscrizioni: https://shorturl.at/lm9jQ

Per info: direzione@eventipersoneterritorio.it