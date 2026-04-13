Pro loco di Clavesana: via al tesseramento con la serata “Una montagna di sorrisi”

Sabato 18 aprile, nella sala polivante Unità d’Italia di Clavesana,( dalle 19,30) si apre la stagione di iniziative con la cena del tesseramento e la presentazione dell’impresa sportiva solidale del saluzzese Marco Galliano "Una montagna di sorrisi. Da Porto Tolle al Monviso”. Info e prenotazioni Fabio 3332926849 (anche su whatsapp)

"E’ il primo di una serie di 4 eventi promossi da Comune e Pro loco - racconta Diego - realizzata attraverso un bando di promozione del turismo sostenibile incentrato in particolare sul cicloturismo e sulla filosofia slow e “leggerezza” per l’ambiente di questo sport outdoor

L’impresa da record, un successo sia in termini sportivi che solidali di Galliano, documentata in un film dal videomaker saluzzese Paolo Cilli, ha appassionato una tre giorni dello scorso anno, dal 21 al 24 agosto, con un viaggio di pedalate, arrampicate e scarpe da running, per raccogliere attraverso la rete del dono fondi a favore del Fiore della vita odv, associazione che opera a supporto della Pedriatria, Neonatologia e oncoematologia pedriatrica dell’ospedale di Savigliano, diretta da Maria Eleonora Basso.

Un' impresa di fatica nella quale Galliano ha percorso in solitaria 530 km in bici, 12 km a piedi con 4.800 m di dislivello positivo, da Porto Tolle, foce del Po alla sommità del Monviso m. 3841, dal mare in cui sfocia il grande fiume alla montagna dove nasce. Impresa che si è conclusa in 42 ore e 14 minuti.

Nel docufilm in tour in Piemonte, ma non solo (il 10 aprile è stato presentato a Treviso, il 23 lo sarà a Torre San Giorgio) le immagine della fatica (una sopportazione per lo sforzo che caratterizza il campione alpinista e snowboarder estremo) si intreccia con l’obiettivo della stessa: la solidarietà. “Ogni km macinato è stato un sorriso regalato” ai piccoli pazienti dell’ospedale saviglianese. Nelle sue imprese Galliano non tralascia la promozione del territorio, in particolare del suo amato Monviso.

Il protagonista di una "Montagna di sorrisi" verrà intervistato nella serata dalla fisioterapista Stefania Fenoglio.