NUOTO / Nei 50 dorso a Riccione, una strepitosa Sara Curtis si prende podio, record e pass per gli Europei

"Era il mio obiettivo di oggi, sono davvero soddisfatta, anche se c'è ancora qualcosa da limare".

Così commenta Sara Curtis, la 19enne cuneese di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora - il successo nei 50 dorso e il nuovo record nazionale con il tempo di 27'33'' nella seconda giornata degli Assoluti Unipol a Riccione.

Con questo tempo cancella il 27"39 siglato da Silvia Scalia in semifinale a Roma 2022, quando poi fu argento in 27"53.

Completano il podio Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) in 28"20 e Francesca Pasquino (Fiamme Oro/In Sport Rane Rosse) in 28"32.

Il suo successo le garantisce anche il pass per gli europei di Parigi 2026 e per gli eurojrs di Monaco di Baviera.

La nuotatrice non ha mancato un pensiero per la mamma, la sua fan numero uno: "Sta sicuramente ringraziando Gesù", ha scherzato.

Poco dopo, nella finale dei 100 farfalla, successo anche per la braidese Anita Gastaldi (carabinieri), che ha vinto il titolo italiano e il pass per gli Europei.