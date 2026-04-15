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Altri sport | 15 aprile 2026, 18:20

NUOTO / Nei 50 dorso a Riccione, una strepitosa Sara Curtis si prende podio, record e pass per gli Europei

La 19enne nuotatrice saviglianese non delude. Una battuta sulla mamma, sugli spalti a tifare per lei: "Sta sicuramente ringraziando Gesù"

Foto dal sito della Federazione Italiana Nuoto

Foto dal sito della Federazione Italiana Nuoto

"Era il mio obiettivo di oggi, sono davvero soddisfatta, anche se c'è ancora qualcosa da limare". 

Così commenta Sara Curtis, la 19enne cuneese di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora - il successo nei 50 dorso e il nuovo record nazionale con il tempo di 27'33'' nella seconda giornata degli Assoluti Unipol a Riccione.

Con questo tempo cancella il 27"39 siglato da Silvia Scalia in semifinale a Roma 2022, quando poi fu argento in 27"53. 

Completano il podio Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) in 28"20 e Francesca Pasquino (Fiamme Oro/In Sport Rane Rosse) in 28"32.

Il suo successo le garantisce anche il pass per gli europei di Parigi 2026 e per gli eurojrs di Monaco di Baviera.

La nuotatrice non ha mancato un pensiero per la mamma, la sua fan numero uno: "Sta sicuramente ringraziando Gesù", ha scherzato. 

Poco dopo, nella finale dei 100 farfalla, successo anche per la braidese Anita Gastaldi (carabinieri), che ha vinto il titolo italiano e il pass per gli Europei. 

Barbara Simonelli

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