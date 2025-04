MALTEMPO / Piove a dirotto, allerta arancione in Granda: ci sono le prime criticità [LIVE]

L'auto rimasta in bilico dopo il cedimento della sponda del Rio Torto in via Mattatoio, a Saluzzo

Come ampiamente previsto dalle previsioni meteorologiche che per la giornata odierna (giovedì 17 aprile) mettono in guardia con un livello di allerta arancione su due zone e gialla sul restante territorio, dalla notte scorsa piove a dirotto su tutta la Granda.

Per il momento la situazione è sotto controllo, anche se alcune criticità stanno emergendo.

Ieri sera, poco dopo le ore 21, ha ceduto una parte della sponda sul Rio Torto, in via Mattatoio a Saluzzo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco locali con l'autogru per il recupero e la messa in sicurezza di un'automobile che era rimasta in bilico. Il rio è comunque restato negli argini e non sono stati riscontrati altri problemi.

Nelle prime ore di stamane è segnalata invece una frana nel territorio di Cortemilia. Anche in questo caso l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del paese ha appurato che la situazione non è preoccupante: si tratta, infatti, di una piccola colata di fango. Nessuna persona o auto è coinvolta.

[Sopra la frana tra Cortemilia e Borgomale - Fb Fabrizio Francone]

Da Cuneo, intanto, i Vigili del Fuoco restano in allerta anche per i territori del nord Piemonte, in particolare la zona della provincia di Biella, dove le piogge stanno causando i primi estesi allagamenti. Essendo però peggiorata la situazione e cresciuto l'allarme sull Granda, al momento l'ordine è quello di attendere l'evoluzione del maltempo.

Dalla zona di confine tra l'Astigiano ed il Cuneese ci arriva intanto la segnalazione che il torrente Tinella è uscito dagli argini nella zona del cimitero di Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti.

La parte interessata è quella che dal passaggio a livello del cimitero del paese va verso la ferrovia, in via Abbate. Al momento la sede stradale non è interessata dall'allagamento. Di seguito il filmato della zona allagata:

Intanto a livello regionale i Vigili del fuoco sono al lavoro per far fronte ai danni generati dalle forti piogge: dalla mezzanotte di ieri 16 aprile sono stati portati a termine oltre 300 interventi di soccorso, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbania Cusio Ossola.