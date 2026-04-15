Boves celebra l’81° anniversario della Liberazione: un programma di eventi tra teatro, musica e memoria

Boves si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un programma articolato di appuntamenti che accompagnerà cittadini e scuole dal 17 al 25 aprile. Un calendario diffuso, tra teatro, cinema, musica, presentazioni e cerimonie istituzionali, per rinnovare il valore della memoria e del 25 Aprile.

Si comincia venerdì 17 aprile alle ore 21 all’Auditorium Borelli con lo spettacolo documentario di teatro civile di Daniele Biacchessi, intitolato “Orazione civile per la Resistenza”. L’appuntamento aprirà idealmente una settimana di iniziative dedicate alla ricorrenza.

Martedì 21 aprile, sempre alle ore 21, la Sala Polivalente ospiterà la proiezione di “Suffragette”, film di Sarah Gavron dedicato al diritto di voto delle donne. L’incontro si svolgerà alla Sala Polivalente Banca di Boves, in piazza dell’OIomo.

Giovedì 23 aprile, alle ore 20.45, la Biblioteca di Boves farà da cornice alla presentazione del libro “La verità sull’assassinio di Duccio Galimberti”. Sarà presente l’autore Sergio Costagli.

Venerdì 24 aprile, alle ore 20.30, la Chiesa di Rivoira accoglierà il concerto “La forza di essere liberi”, proposto dalla Banda Musicale di Bernezzo e dal Coro Laudate Dominum di Caraglio. Un momento di musica e riflessione che anticiperà la giornata clou delle celebrazioni.

Sabato 25 aprile, dalle ore 9 in piazza Borelli, è in programma la commemorazione ufficiale della Liberazione. La cerimonia sarà arricchita dall’orazione di Chiara Genesi, giornalista dell’Avvenire e autrice del libro “Martiri per amore - L’ecidio nazista di Boves”.

Le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione confermano il forte legame della città con la memoria della Resistenza e con la storia del territorio. Il programma coinvolge luoghi simbolici e linguaggi diversi, con l’obiettivo di avvicinare pubblici di età differenti a una ricorrenza che resta centrale per la comunità.